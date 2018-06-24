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Трамп предлагает немедленно высылать мигрантов обратно

Дональд Трамп
20:04 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Трамп объяснил свою миграционную политику.

США нужны люди, которые вернут стране былое величие, а нелегальных мигрантов надо без суда возвращать домой. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.

"Мы не можем позволить всем этим людям вторгнуться в нашу страну. Когда кто-то иммигрирует, мы должны немедленно, без судей или судебных дел, вернуть их туда, откуда они пришли. Наша система - это издевательство над хорошей иммиграционной политикой и правом и порядком. Большинство детей приходят без родителей ... ", - написал он.

 

"Наша политика в отношении иммиграции очень несправедливая для всех тех людей, которые законно прошли систему и ждут линии в течение многих лет! Иммиграция должна основываться на заслугах - нам нужны люди, которые помогут вновь сделать Америку великой!", - добавил президент США.

 

Добавим, что 10 членов Палаты представителей Конгресса США и один сенатор участвуют в голодовке, протестуя против развода семей нелегальных иммигрантов на границе с Мексикой. Об этом сообщила в воскресенье газета USA Today.

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Новости мира, Дональд Трамп, Иммигранты, Миграционная политика.
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