Трамп предлагает немедленно высылать мигрантов обратно

США нужны люди, которые вернут стране былое величие, а нелегальных мигрантов надо без суда возвращать домой. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.

"Мы не можем позволить всем этим людям вторгнуться в нашу страну. Когда кто-то иммигрирует, мы должны немедленно, без судей или судебных дел, вернуть их туда, откуда они пришли. Наша система - это издевательство над хорошей иммиграционной политикой и правом и порядком. Большинство детей приходят без родителей ... ", - написал он.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июня 2018 г.

"Наша политика в отношении иммиграции очень несправедливая для всех тех людей, которые законно прошли систему и ждут линии в течение многих лет! Иммиграция должна основываться на заслугах - нам нужны люди, которые помогут вновь сделать Америку великой!", - добавил президент США.

....Our Immigration policy, laughed at all over the world, is very unfair to all of those people who have gone through the system legally and are waiting on line for years! Immigration must be based on merit - we need people who will help to Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июня 2018 г.

Добавим, что 10 членов Палаты представителей Конгресса США и один сенатор участвуют в голодовке, протестуя против развода семей нелегальных иммигрантов на границе с Мексикой. Об этом сообщила в воскресенье газета USA Today.