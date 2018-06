Трамп предлагает немедленно высылать мигрантов обратно

США нужны люди, которые вернут стране былое величие, а нелегальных мигрантов надо без суда возвращать домой. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.

"Мы не можем позволить всем этим людям вторгнуться в нашу страну. Когда кто-то иммигрирует, мы должны немедленно, без судей или судебных дел, вернуть их туда, откуда они пришли. Наша система - это издевательство над хорошей иммиграционной политикой и правом и порядком. Большинство детей приходят без родителей ... ", - написал он.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июня 2018 г.