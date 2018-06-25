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Трамп отреагировал на изгнание пресс-секретаря Белого дома из ресторана

Дональд Трамп
19:38 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Президент Соединенных Штатов Америки отметил, что всегда руководствуется правилом – "если ресторан грязный снаружи, то он грязный и внутри".

Президент США Дональд Трамп предложил владельцам ресторана, из которого выгнали пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, сосредоточиться на уборке помещения и его внешнем виде.

Об этом он написал на странице в Twitter.

"Ресторан Red Hen должен сосредоточиться на мытье своих грязных навесов, дверей и окон (крайне нуждающихся в покраске), чем отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Хакаби Сандерс", - сказано в сообщении президента США.

Также глава государства добавил, что всегда руководствовался правилом, что "если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри". Напомним, в прошлую пятницу пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс выставили из ресторана из-за ее работы на президента США Дональда Трампа.

Совладелица заведения под названием Red Hen в штате Вирджиния Стефани Уилкинсон убеждена, что Сандерс работает на "бесчеловечную и неэтичную" администрацию.

Она заявила изданию Washington Post, что решила отказать пресс-секретарю Белого дома в обслуживании, поговорив с сотрудниками.

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Новости мира, Белый дом, Дональд Трамп, Пресс-секретарь, США.
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