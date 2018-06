Трамп отреагировал на изгнание пресс-секретаря Белого дома из ресторана

Президент США Дональд Трамп предложил владельцам ресторана, из которого выгнали пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, сосредоточиться на уборке помещения и его внешнем виде.

Об этом он написал на странице в Twitter.

"Ресторан Red Hen должен сосредоточиться на мытье своих грязных навесов, дверей и окон (крайне нуждающихся в покраске), чем отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Хакаби Сандерс", - сказано в сообщении президента США.

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2018 г.