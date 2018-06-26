Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине разрешат приватизацию оборонных предприятий
В Украине разрешат приватизацию оборонных предприятий
Новости: В НБУ подсчитали, сколько у населения на руках наличных
В НБУ подсчитали, сколько у населения на руках наличных
Новости: Дания 0:0 Франция: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Дания 0:0 Франция: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: В конце июля украинцы смогут наблюдать лунное затмение
В конце июля украинцы смогут наблюдать лунное затмение
X

Это не займет много времени: Трамп завершает введение пошлин на авто из ЕС

Импорт авто
16:31 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Дональд Трамп заявил о завершении подготовки к введению пошлин на автомобили с ЕС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация завершает работу над исследованием по повышению импортных тарифов на автомобили с ЕС.

Об этом он написал в Twitter.

 

"Мы завершаем исследования по тарифам на автомобили из ЕС, который долгое время получал выгоду в США в форме торговых барьеров и сборов. В конце концов все выровняется - это не займет много времени!" - написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что готов ввести 20% пошлины на импортируемые из ЕС в США автомобили. Его твит появился 22 июня - в тот же день, когда вступили в силу меры ЕС в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дональд Трамп, ЕС, Пошлины, США, Тарифы на автомобили из ЕС, Торговая война.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Трамп отреагировал на изгнание пресс-секретаря Белого дома из ресторана Трамп: Мигранты вторгаются в нашу страну В Бразилии гигантская анаконда перекрыла трассу (Видео)

Последние новости

Австралия 0:1 Перу: LIVE (1-й тайм) Так похожи: снимки, доказывающие всю силу генов (Фото) Политзаключенный в РФ Клых находится в критическом состоянии
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 Герман назвала мотивы Януковича приостановить Соглашение Украина-ЕС
03 Российский боксер похвалил Ломаченко
04 В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины
05 ЧМ-2018: расписание матчей 26 июня
Новости сегодня
17:21 Предприятиям ОПК разрешили заключать прямые экспортные контракты
17:16 Европейский суд рассмотрел представление Украины по Сенцову
16:51 В Бразилии найдено изуродованное тело британского рэпера-альбиноса Кенни Мукенд
16:50 Сидорчук продлил контракт с киевским "Динамо"
16:48 Гройсман в Копенгагене провел встречу с премьером Дании: что обсуждалось
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Юг Украины страдает от засухи: что будет с урожаем
Юг Украины страдает от засухи: что будет с урожаем
Новости: Украина получит миллиардный кредит от ЕС
Украина получит миллиардный кредит от ЕС
Новости: В Британии закон о Brexit вступил в силу
В Британии закон о Brexit вступил в силу
Новости: Диетологи подсказали, какие продукты эффективно очищают организм от вредных веществ
Диетологи подсказали, какие продукты эффективно очищают организм от вредных веществ
Добавить комментарий
0