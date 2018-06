Это не займет много времени: Трамп завершает введение пошлин на авто из ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация завершает работу над исследованием по повышению импортных тарифов на автомобили с ЕС.

Об этом он написал в Twitter.

....We are finishing our study of Tariffs on cars from the E.U. in that they have long taken advantage of the U.S. in the form of Trade Barriers and Tariffs. In the end it will all even out - and it won’t take very long!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2018 г.