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Трамп одобрил ограничения иностранных инвестиций в высокотехнологичные компании

Дональд Трамп
06:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп одобрил меры минфина США по ограничению иностранных инвестиций в американские компании.

Меры по ограничению иностранных инвестиций в высокотехнологичные американские компании, предложенные министерством финансов США, были одобрены президентом Дональдом Трампом, сообщили СМИ из Вашингтона.

"Мы располагаем наилучшими в мире технологиями. Их копируют. Их воруют. Но у нас великие ученые, у нас великолепные мозги, и мы должны это защищать, что мы и делаем", - сказал президент журналистам в Белом доме.

Он отметил: "Мы можем добиться этого через Комитет по иностранным инвестициям. Мы через него можем сделать многое и работаем над этим".

Д.Трамп также заметил, что "это касается не только Китая".

Ранее СМИ сообщали, что США по указанию президента разрабатывают меры по введению ограничений на китайские инвестиции в высокотехнологичные американские компании. О том, что ограничения коснуться, главным образом, китайских инвесторов, говорил советник президента по торговле Питер Наварро.

В интервью телеканалу CNBC он сообщил, что доклад минфина с рекомендациями будет представлен 29 июня, но в нем не будут упоминаться какие-либо страны, кроме Китая.

В то же время, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что доклад будет касаться "вех стран, которые пытаются похищать наши технологии".

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Новости мира, Дональд Трамп, Инвестиции, Китай, Ограничения.
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