В Техасе в больнице произошел взрыв: есть погибший
Новости мира: Один человек погиб и 12 ранены во время взрыва в больнице в штате Техас.
Взрыв произошел во вторник на строительной площадке рядом с больницей в городе Гейтсвилл (штат Техас), пострадали 12 человек, один человек скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщает местный филиал телеканала CBS.
По данным телеканала, в результате инцидента также погиб один человек.
Как отмечается, мужчина скончался в больнице от полученных травм.
По предварительным данным, взорвался генератор электроэнергии. Сообщалось о массовых отключениях электричества в городе.
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В связи с тем, что произошло были эвакуированы люди из двух медицинских учреждений.
Как сообщалось, в ночь с 24 на 25 июня на территории Приморского района Одессы произошел взрыв легкового, припаркованного на пересечении улицы Троицкой и Александровского проспекта, в самом центре города.