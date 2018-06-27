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В Техасе в больнице произошел взрыв: есть погибший

Раненые страдают от ожогов
08:40 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Один человек погиб и 12 ранены во время взрыва в больнице в штате Техас.

Взрыв произошел во вторник на строительной площадке рядом с больницей в городе Гейтсвилл (штат Техас), пострадали 12 человек, один человек скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщает местный филиал телеканала CBS.

По данным телеканала, в результате инцидента также погиб один человек.

Как отмечается, мужчина скончался в больнице от полученных травм.

По предварительным данным, взорвался генератор электроэнергии. Сообщалось о массовых отключениях электричества в городе.

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В связи с тем, что произошло были эвакуированы люди из двух медицинских учреждений.

Как сообщалось, в ночь с 24 на 25 июня на территории Приморского района Одессы произошел взрыв легкового, припаркованного на пересечении улицы Троицкой и Александровского проспекта, в самом центре города.

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Новости мира, Взрыв в больнице, Гейтсвилл, США, Техас.
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