В Техасе в больнице произошел взрыв: есть погибший

Взрыв произошел во вторник на строительной площадке рядом с больницей в городе Гейтсвилл (штат Техас), пострадали 12 человек, один человек скончался в больнице от полученных травм. Об этом сообщает местный филиал телеканала CBS.

По данным телеканала, в результате инцидента также погиб один человек.

Как отмечается, мужчина скончался в больнице от полученных травм.

По предварительным данным, взорвался генератор электроэнергии. Сообщалось о массовых отключениях электричества в городе.

В связи с тем, что произошло были эвакуированы люди из двух медицинских учреждений.

Как сообщалось, в ночь с 24 на 25 июня на территории Приморского района Одессы произошел взрыв легкового, припаркованного на пересечении улицы Троицкой и Александровского проспекта, в самом центре города.