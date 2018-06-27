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Бывший мэр Нью-Йорка хочет принять участие в выборах президента США
09:08 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг раздумывает о том, что принять участие в выборах президента США в 2020 году.
Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может баллотироваться на пост президента в 2020 году. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на CBC.
"Источники сообщают политическому корреспонденту CBS2 Марсии Крамер, что если Блумберг будет баллотироваться в 2020 году, то от Демократической партии", - говорится в сообщении.
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Это будет четвертая попытка миллиардера стать президентом.
Майкл Блумберг также является владельцем информационного агентства Bloomberg. Входит в число самых богатых людей мира по версии Forbes, его активы составляют 53,3 миллиарда долларов. Блумберг был 108-м мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 год.
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