Бывший мэр Нью-Йорка хочет принять участие в выборах президента США

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может баллотироваться на пост президента в 2020 году. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на CBC.

"Источники сообщают политическому корреспонденту CBS2 Марсии Крамер, что если Блумберг будет баллотироваться в 2020 году, то от Демократической партии", - говорится в сообщении.

Это будет четвертая попытка миллиардера стать президентом.

Майкл Блумберг также является владельцем информационного агентства Bloomberg. Входит в число самых богатых людей мира по версии Forbes, его активы составляют 53,3 миллиарда долларов. Блумберг был 108-м мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 год.