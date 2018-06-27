Суд вынес приговор голливудскому сценаристу, который зверски убил украинку

В США суд вынес приговор американскому сценаристу и автору комиксов Блеку Лейбелу, который с шокирующей жестокостью убил украинку Яну Касьян и расчленил ее тело. Убийцу признали виновным в трех тяжких преступлениях, дав за каждое из них пожизненный срок.

Об этом сообщает ТСН, которое пообщалось с матерью погибшей. Отмечается, что права на обжалование приговора у Лейбела нет. Теперь семья погибшей намерена добиваться компенсации нанесенного морального ущерба.

"Судья вынес приговор – трижды пожизненное заключение без права апелляции. Дальше, за уголовным судом последует гражданский суд. Это будет суд по моральному ущербу для ребенка, для семьи. Адвокат готовит документы", – сообщила мать погибшей Ольга Касьян.

Три пожизненных заключения - суд вынес приговор голливудскому сценаристу, который убил украинку Блек Лейбел насмерть замучал свою гражданскую жену Яну Касьян в мае 2016 года, их общей дочери на тот момент было всего три недели. СМИ сообщали, что Лейбел полностью снял скальп и продолжал издеваться над жертвой.

Также он отрезал ей ухо и снял ей половину правой части лица. Ниже подбородка у горла был страшный укус. Когда жертва скончалась, он расчленил ее тело на десяток частей и вынес в мусорных пакетах.