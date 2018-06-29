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Пентагон: Россия и Китай вскоре получат оружие для космоса

Пентагон
20:42 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Россия и Китай разрабатывают новое оружие, которое будет предназначаться для военных действий в космическом пространстве в ближайшем будущем.

Российская Федерация и КНР разрабатывают новое оружие, которое будет предназначаться для военных действий в космическом пространстве в ближайшем будущем.

Об этом заявил генерал-лейтенант Роберт Эшли, глава Разведывательного управления Министерства обороны США Агентства по разведке, сообщает "Голос Америки".

Разведывательное управление Пентагона опасается, что ведущая роль США в космосе снижается и завтра небо может быть заполнено спутниками-роботами стран-конкурентов.

По словам Эшли, страны-конкуренты США разрабатывают технологии "по перехвату спутников с земли и из космоса". Сообщается, что такая возможность появится в ближайшем будущем.

"Россия и Китай продолжают запускать «экспериментальные» спутники, которые проводят сложные операции на орбите. Некоторые технологии мирного назначения, такие как инспекция спутников, дозаправка и ремонт – могут быть использованы против космических объектов противника", – отмечается в отчете Службы управления по разведки, который был опубликован ранее. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил реорганизовать авиацию США и создать отдельные вооруженные космические силы.

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Новости мира, КНР, Пентагон, Роберт Эшли, Россия.
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