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В США мужчина с ножом напал на мигрантов
14:04 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
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По меньшей мере девять человек получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины на дом, где проживали мигранты. Инцидент произошел в городе Бойсе, США, передает 112.ua со ссылкой на ABC.
По информации телеканала, мужчина с ножом ворвался в дом и напал на людей внутри.
Представители полиции подтверждают факт нападения и сообщают, что девять пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
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На данный момент нападавший задержан, его мотивы пока что не разглашаются.
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