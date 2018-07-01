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В США мужчина с ножом напал на мигрантов

Полиция устанавливает мотивы нападения
14:04 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира:

По меньшей мере девять человек получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины на дом, где проживали мигранты. Инцидент произошел в городе Бойсе, США, передает 112.ua со ссылкой на ABC.

По информации телеканала, мужчина с ножом ворвался в дом и напал на людей внутри.

Представители полиции подтверждают факт нападения и сообщают, что девять пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

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На данный момент нападавший задержан, его мотивы пока что не разглашаются.

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Новости мира, Мигранты, Нападение, Полиция, США.
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