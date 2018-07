Трамп: Если бы не я, была бы война с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему не началась война между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Об этом он написал в твиттере. По словам Д. Трампа, переговоры с КНДР идут в позитивном ключе.

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2018 г.