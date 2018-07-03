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Трамп: Если бы не я, была бы война с КНДР

Дональд Трамп
14:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Дональд Трамп заявил в Twitter, что переговоры с КНДР идут отлично и что именно он спас США от войны с Северной Кореей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему не началась война между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Об этом он написал в твиттере. По словам Д. Трампа, переговоры с КНДР идут в позитивном ключе.

"Никаких ракетных запусков и ядерных испытания в течение 8 месяцев. Вся Азия взбудоражена. Только оппозиционная партия, которая включает в себя СМИ с фейковыми новостями, продолжает жаловаться. Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей" — написал американский президент. Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео 5 июля посетит КНДР для встречи с Ким Чен Ыном.

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Новости мира, Дональд Трамп, КНДР, Переговоры, США, Ядерная война.
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