В США появились часы, отсчитывающие дни до окончания президентского срока Трампа

Один из домов в американском городе Сиэтл привлек к себе внимание необычной вывеской. Она показывает обратный отсчет до конца первого срока президентства Дональда Трампа.

Как сообщает KIRO 7, вывеску сделал бывший владелец дома вскоре после инаугурации Трампа. Он даже создал профиль Instagram, где он получил большую поддержку, но также и некоторую критику за свое политическое выражение. Недавно дом был продан Лили Оннен и ее мужу.

В договоре о купли-продаже дома был пункт о том, что пара обязуется продолжать вести обратный отсчет.

"Это послание надежды. Для меня чем больше число сокращается, тем больше надежды я получаю", - сказала Оннен.

Бывший же владелец необычной вывески перехал в другой район Сиэтла и сказал, что аналогичная вывеска появится и на его новом доме. Напомним, после победы на выборах 2016 года в США Дональд Трамп занял пост президента. Вступил в полномочия Трамп 20 января 2017 года.