Трамп получил наставления перед встречей с Путиным

Влиятельная аналитическая учреждение The Heritage Foundation, которая готовит аналитические оценки, в том числе в международном контексте, обнародовала для Белого дома наиболее важные пункты для администрации Трампа перед тем, как тот отбудет в Европу.

Соответствующее сообщение размещено на официальной странице организации в сети Twitter.

Things to remember before @realDonaldTrump travels to Europe:

-Russia is the aggressor—Ukraine is the victim

-Crimea belongs to Ukraine

-NATO & US troops in Europe serve our national interests

-Europeans must spend more on defense

-Putin's track record shows he can't be trusted

— Heritage Foundation (@Heritage) 5 июля 2018 г.