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Трамп раскритиковал Германию за закупку топлива у России

Дональд Трамп
10:12 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Вчера, 5 июля, Дональд Трамп во время выступления в штате Монтана, раскритиковал Германию за низкие расходы на оборону страны.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию Германии, которая, по его мнению, "хочет защититься" от России, но вместе с тем "платит ей миллиарды долларов за газ и нефть". С таким утверждением он выступил в четверг на встрече со своими сторонниками в штате Монтана.

"Они (Германия- прим. ред.) заключили сделку по нефти и газу с Россией, в рамках которой они платят миллиарды и миллиарды долларов России. Итак, они хотят, чтобы их защищали от России, но они платят миллиарды долларов России", - утверждал президент.

Он также в очередной раз раскритиковал европейские страны, в том числе и Германию, за низкие расходы на оборону.

"Германия, крупнейшая страна Евросоюза, платит всего 1%", - заявил глава государства.

Президент рассказал, что в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил: "Мы защищаем вас, и это очень много значит для вас".

Трамп получил наставления перед встречей с Путиным

Глава государства отметил, что на саммите НАТО вновь поднимет вопрос о военных расходах.

"Вы должны начать платить по своим счетам, Соединенные Штаты не собираются заботиться обо всем. Мы платим примерно от 70% до 90%, чтобы защитить Европу, и это нормально", - сказал он, добавив, что, несмотря на это, ЕС "делает невозможным (для американских компаний- прим. ред.) вести бизнес" в Европе.

Как сообщается, посол США в Москве Джон Хантсман сообщил новые подробности встречи американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.

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Новости мира, Германия, Дональд Трамп, Европейские страны, Критика, США.
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