Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Кабул с необъявленным визитом.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на анонимного афганского чиновника.

"Госсекретарь США Помпео неожиданно посетил Кабул", - говорится в сообщении.

Визит госсекретаря в афганскую столицу не был объявлен заранее.

Согласно афганскому изданию Ariana News, госсекретарь встретится с президентом страны Гани Ахмадзаем, а также ключевыми чиновниками Афганистана для обсуждения вопросов о поддержке афганских вооруженных сил и помощи США Афганистану.