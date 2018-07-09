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Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом

Майк Помпео
17:19 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Посещение Помпео Афганистана, 9 июля, стало первым по счету с тех пор, как он возглавил американское дипломатическое ведомство.

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Кабул с необъявленным визитом.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на анонимного афганского чиновника.

"Госсекретарь США Помпео неожиданно посетил Кабул", - говорится в сообщении.

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Визит госсекретаря в афганскую столицу не был объявлен заранее.

Согласно афганскому изданию Ariana News, госсекретарь встретится с президентом страны Гани Ахмадзаем, а также ключевыми чиновниками Афганистана для обсуждения вопросов о поддержке афганских вооруженных сил и помощи США Афганистану.

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Все по теме:

Новости мира, Афганистан, Гани Ахмадзаем, Госсекретарь США, Кабул, Майк Помпео, США.
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