https://telegraf.com.ua/files/2018/07/p_54386851-150x90.jpg Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4226708-gossekretar-ssha-pribyil-v-kabul-s-neobyavlennyim-vizitom.html
Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом
Новости мира: Посещение Помпео Афганистана, 9 июля, стало первым по счету с тех пор, как он возглавил американское дипломатическое ведомство.
Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Кабул с необъявленным визитом.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на анонимного афганского чиновника.
"Госсекретарь США Помпео неожиданно посетил Кабул", - говорится в сообщении.
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Визит госсекретаря в афганскую столицу не был объявлен заранее.
Согласно афганскому изданию Ariana News, госсекретарь встретится с президентом страны Гани Ахмадзаем, а также ключевыми чиновниками Афганистана для обсуждения вопросов о поддержке афганских вооруженных сил и помощи США Афганистану.
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