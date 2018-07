Трамп: США выплачивают до 90% взносов в НАТО

Еще до начала саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по Альянсу за недостаточные финансовые взносы со стороны многих стран-членов Организации.

Соответствующие заявления глава Белого дома разместил на официальной странице в сети Twitter.

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits.......

