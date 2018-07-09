Трамп: США выплачивают до 90% взносов в НАТО

Еще до начала саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по Альянсу за недостаточные финансовые взносы со стороны многих стран-членов Организации.

Соответствующие заявления глава Белого дома разместил на официальной странице в сети Twitter.

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2018 г.

"Соединенные Штаты тратят гораздо больше в НАТО, чем любая другая страна. Это несправедливо и это неприемлемо. Несмотря на то, что эти страны увеличивают свои взносы после того, как я занял должность, они должны сделать намного больше", - заявил американский президент.

Далее он привел некоторые цифры, отметив, что Германия платит только 1% от своего ВВП, в то время как Соединенные Штаты – 4%.

...Europe far more than it does the U.S. By some accounts, the U.S. is paying for 90% of NATO, with many countries nowhere close to their 2% commitment. On top of this the European Union has a Trade Surplus of $151 Million with the U.S., with big Trade Barriers on U.S. goods. NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2018 г

"По некоторым подсчетам, США выплачивают до 90% (взносов – ред.) в НАТО, причем многие страны никак не могут достичь своих 2-процентных обязательств", - отметил Трамп.

При этом он упомянул о том, что ЕС имеет торговый профицит в размере $151 млн в отношениях со США, введя также "крупные торговые барьеры" для американской продукции.