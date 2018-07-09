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Трамп: США выплачивают до 90% взносов в НАТО

НАТО
22:48 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп говорит, что по некоторым подсчетам, США выплачивают до 90% взносов в НАТО.

Еще до начала саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по Альянсу за недостаточные финансовые взносы со стороны многих стран-членов Организации.

Соответствующие заявления глава Белого дома разместил на официальной странице в сети Twitter.

 

"Соединенные Штаты тратят гораздо больше в НАТО, чем любая другая страна. Это несправедливо и это неприемлемо. Несмотря на то, что эти страны увеличивают свои взносы после того, как я занял должность, они должны сделать намного больше", - заявил американский президент.

Далее он привел некоторые цифры, отметив, что Германия платит только 1% от своего ВВП, в то время как Соединенные Штаты – 4%.

"По некоторым подсчетам, США выплачивают до 90% (взносов – ред.) в НАТО, причем многие страны никак не могут достичь своих 2-процентных обязательств", - отметил Трамп.

При этом он упомянул о том, что ЕС имеет торговый профицит в размере $151 млн в отношениях со США, введя также "крупные торговые барьеры" для американской продукции.

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Новости мира, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, Финансирование НАТО.
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