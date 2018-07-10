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Трамп определился с кандидатом на должность судьи Верховного суда

Дональд Трамп
09:45 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп объявил, что номинирует на освободившуюся должность судьи Верховного суда консервативного судью Бретта Кавано.

Дональд Трамп определился с кандидатом на должность судьи Верховного суда США – им стал 53-летний судья федерального апелляционного суда в округе Колумбия Бретт М. Кавано.

"Выбор судьей Кавано приведет к кульминации 30-летних попыток консерваторов установить надежное большинство в наивысшем трибунале страны", - отмечает издание.

Должность одного из девяти судей Верховного суда стала вакантной после того, как 81-летний судья Энтони Кеннеди объявил о намерении закончить карьеру.

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Кандидатуру Кавано должен утвердить Сенат. Демократы уже пообещали голосовать против любого кандидата, предложенного Трампом. Либеральное сообщество выражает обеспокоенность тем, что в случае создания консервативного большинства в Верховном суде, будет кардинально изменен баланс суда, который может привести к пересмотру ряда важных документов, прецедентов, принятых раньше.

Как известно, раньше Кавано выступал за необходимость иммунитета президента от уголовного преследования и гражданских исков на период пребывания на должности главы государства.

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Новости мира, Бретт Кавано, Верховный суд США, Дональд Трамп, Кандидат на должность судьи, Колумбия, Судья, США.
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