Дональд Трамп определился с кандидатом на должность судьи Верховного суда США – им стал 53-летний судья федерального апелляционного суда в округе Колумбия Бретт М. Кавано.

"Выбор судьей Кавано приведет к кульминации 30-летних попыток консерваторов установить надежное большинство в наивысшем трибунале страны", - отмечает издание.

Должность одного из девяти судей Верховного суда стала вакантной после того, как 81-летний судья Энтони Кеннеди объявил о намерении закончить карьеру.

Кандидатуру Кавано должен утвердить Сенат. Демократы уже пообещали голосовать против любого кандидата, предложенного Трампом. Либеральное сообщество выражает обеспокоенность тем, что в случае создания консервативного большинства в Верховном суде, будет кардинально изменен баланс суда, который может привести к пересмотру ряда важных документов, прецедентов, принятых раньше.

Как известно, раньше Кавано выступал за необходимость иммунитета президента от уголовного преследования и гражданских исков на период пребывания на должности главы государства.