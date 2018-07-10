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В США назначен новый замгоссекретаря

Стивен Мулл
12:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Новым замгоссекретаря США по политическим вопросам стал Стивен Мулл.

В госдепартаменте Соединенных Штатов появился новый заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, который является сопредседателем рабочей группы по устранению проблемных вопросов в российско-американских отношениях.

Стивен Мулл сменил на этом посту Томаса Шэннона, который 4 июня ушел в отставку.

60-летний С.Мулл - карьерный дипломат, имеет высший дипломатический ранг посла.

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С 2003 по 2006 годы он возглавлял американскую дипмиссию в Литве, а с 2012 по 2015 годы - в Польше.

В 2015 году С.Мулл был назначен главным координатором США по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы.

8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки.

Пост замгоссекретаря США по политическим вопросам - третья по значимости позиция в руководстве американского внешнеполитического ведомства.

С.Мулл пока значится и.о. замгоссекретаря.

Его предшественник Т.Шэннон отдал американской дипломатии около 35 лет.

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Новости мира, Госдеп США, Стивен Мулл, США, Томас Шэннон.
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