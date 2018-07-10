В США назначен новый замгоссекретаря
Новости мира: Новым замгоссекретаря США по политическим вопросам стал Стивен Мулл.
В госдепартаменте Соединенных Штатов появился новый заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, который является сопредседателем рабочей группы по устранению проблемных вопросов в российско-американских отношениях.
Стивен Мулл сменил на этом посту Томаса Шэннона, который 4 июня ушел в отставку.
60-летний С.Мулл - карьерный дипломат, имеет высший дипломатический ранг посла.
С 2003 по 2006 годы он возглавлял американскую дипмиссию в Литве, а с 2012 по 2015 годы - в Польше.
В 2015 году С.Мулл был назначен главным координатором США по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы.
8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки.
Пост замгоссекретаря США по политическим вопросам - третья по значимости позиция в руководстве американского внешнеполитического ведомства.
С.Мулл пока значится и.о. замгоссекретаря.
Его предшественник Т.Шэннон отдал американской дипломатии около 35 лет.