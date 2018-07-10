Трамп убежден, что встреча с Путиным будет самой легкой в его турне в Европу

Трамп убежден, что среди других событий его европейского турне, в том числе участия в саммите НАТО и визита в Британию, встреча с президентом РФ в Хельсинки будет самой "легкой" для него.

Об этом президент США заявил во вторник журналистам в Вашингтоне перед вылетом в Европу.

"Итак, у меня будет (саммит – ред.) НАТО, у меня будет Великобритания, где есть определенное смятение, и у меня будет Путин. Честно говоря, Путин может быть самым легким из всего этого", - отметил Трамп.

Отвечая на вопрос, как он воспринимает Путина – как друга или как врага, Трамп заметил: "На самом деле я сейчас не могу сказать, на мой взгляд, как конкурента". Он также выразил убеждение, что налаживать отношения с Россией и Китаем – это хорошо.

Президент США выразил сожаление в связи с отставкой в Британии министра иностранных дел страны Бориса Джонсона, которого он назвал своим другом. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз повторил, что во время поездки будет добиваться "справедливой" оплаты взносов на оборону от всех членов НАТО.

Как сообщалось, Бориса Джонсона на посту главы МИД Великобритании сменил Джереми Хант.