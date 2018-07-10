Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

Трамп убежден, что встреча с Путиным будет самой легкой в его турне в Европу

Дональд Трамп
17:19 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Встреча президентов США и России запланирована на 16 июля в финской столице - Хельсинки.

Трамп убежден, что среди других событий его европейского турне, в том числе участия в саммите НАТО и визита в Британию, встреча с президентом РФ в Хельсинки будет самой "легкой" для него.

Об этом президент США заявил во вторник журналистам в Вашингтоне перед вылетом в Европу.

"Итак, у меня будет (саммит – ред.) НАТО, у меня будет Великобритания, где есть определенное смятение, и у меня будет Путин. Честно говоря, Путин может быть самым легким из всего этого", - отметил Трамп.

Трамп определился с кандидатом на должность судьи Верховного суда

Отвечая на вопрос, как он воспринимает Путина – как друга или как врага, Трамп заметил: "На самом деле я сейчас не могу сказать, на мой взгляд, как конкурента". Он также выразил убеждение, что налаживать отношения с Россией и Китаем – это хорошо.

Президент США выразил сожаление в связи с отставкой в Британии министра иностранных дел страны Бориса Джонсона, которого он назвал своим другом. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз повторил, что во время поездки будет добиваться "справедливой" оплаты взносов на оборону от всех членов НАТО.

Как сообщалось, Бориса Джонсона на посту главы МИД Великобритании сменил Джереми Хант.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Британия, Дональд Трамп, НАТО, РФ, США, Хельсинк.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Трамп: США выплачивают до 90% взносов в НАТО Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом Трамп рассказал, сколько раз Иран провоцировал ВМС США

Последние новости

Какие витамины необходимые для будущей мамы Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным "Джеку Воробью" предъявляют обвинение за избиение коллеги
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
19:25 В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться
19:22 "Динамо" объявило о трансфере бразильского защитника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0