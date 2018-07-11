Белый дом проинформировал о прибытии Трампа на саммит НАТО в Брюсселе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник прибыл в бельгийскую столицу, где запланировано его участие во встрече глав государств Североатлантического альянса и стран-партнеров.

Об этом говорится в коротком сообщении Белого дома на официальной странице в сети Twitter.

"Президент Трамп прибыл в Брюссель, где примет участие в Саммите НАТО", - отметили в администрации американского президента, добавив короткое видео прибытия "борта номер один" ВВС США на аэродром бельгийской столицы.

President Trump has landed in Brussels, where he will participate in the NATO Summit. Follow @realDonaldTrump, @WhiteHouse, and @USNATO for updates. pic.twitter.com/9jkceAdm49 — The White House (@WhiteHouse) 10 июля 2018 г.

Как сообщалось ранее, во вторник, 10 июля президент США начал свое турне в Европу. Планируется, что 11-12 июля он примет участие в работе заседания Североатлантического альянса. В саммите также ожидается участие Президента Украины Петра Порошенко.

После этого глава Белого дома отправится с первым визитом в Великобританию. 16 июля американский лидер прибудет в Хельсинки, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. В этот же день Дональд Трамп во главе американской официальной делегации вылетит в США.