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Белый дом проинформировал о прибытии Трампа на саммит НАТО в Брюсселе

Прибытие самолета Трампа в Брюссель
05:05 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Скриншот

Новости мира: Трамп прибыл в Брюссель для участия в работе саммита НАТО.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник прибыл в бельгийскую столицу, где запланировано его участие во встрече глав государств Североатлантического альянса и стран-партнеров.

Об этом говорится в коротком сообщении Белого дома на официальной странице в сети Twitter.

"Президент Трамп прибыл в Брюссель, где примет участие в Саммите НАТО", - отметили в администрации американского президента, добавив короткое видео прибытия "борта номер один" ВВС США на аэродром бельгийской столицы.

 

Как сообщалось ранее, во вторник, 10 июля президент США начал свое турне в Европу. Планируется, что 11-12 июля он примет участие в работе заседания Североатлантического альянса. В саммите также ожидается участие Президента Украины Петра Порошенко.

После этого глава Белого дома отправится с первым визитом в Великобританию. 16 июля американский лидер прибудет в Хельсинки, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. В этот же день Дональд Трамп во главе американской официальной делегации вылетит в США.

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Новости мира, Белый дом, Брюссель, Дональд Трамп, НАТО, Саммит.
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