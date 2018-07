Белый дом проинформировал о прибытии Трампа на саммит НАТО в Брюсселе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник прибыл в бельгийскую столицу, где запланировано его участие во встрече глав государств Североатлантического альянса и стран-партнеров.

Об этом говорится в коротком сообщении Белого дома на официальной странице в сети Twitter.

"Президент Трамп прибыл в Брюссель, где примет участие в Саммите НАТО", - отметили в администрации американского президента, добавив короткое видео прибытия "борта номер один" ВВС США на аэродром бельгийской столицы.

President Trump has landed in Brussels, where he will participate in the NATO Summit. Follow @realDonaldTrump, @WhiteHouse, and @USNATO for updates. pic.twitter.com/9jkceAdm49

— The White House (@WhiteHouse) 10 июля 2018 г.