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В 2019 году США могут стать мировым лидером по добыче нефти

Нефть
09:30 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: В 2019 году Соединенные Штаты станут крупнейшим в мире производителем нефти.

В то же время спрос на нефтепродукты в США вырастет незначительно, прогнозируют американские эксперты.

В 2019 году Соединенные Штаты станут крупнейшим в мире производителем нефти.

С таким прогнозом выступило американское федеральное управление по вопросам энергетической информации.

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Согласно прогнозу, добыча нефти к концу будущего года достигнет 12 миллионов баррелей в день, что позволит США обойти Россию по объемам добываемой нефти. В прошлом году ее добыча выросла в США на 5,6 процента. Ожидается, что в нынешнем году она увеличится на 15,4 процента благодаря бурному развитию сланцевого способа производства нефти.

В то же время спрос на нефтепродукты в США вырастет незначительно, прогнозируют американские эксперты.

 

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Новости мира, Нефтепродукты, Нефть, Производители нефти, Россия, Соединенные Штаты Америки, США.
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