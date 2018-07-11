В 2019 году США могут стать мировым лидером по добыче нефти

В то же время спрос на нефтепродукты в США вырастет незначительно, прогнозируют американские эксперты.

В 2019 году Соединенные Штаты станут крупнейшим в мире производителем нефти.

С таким прогнозом выступило американское федеральное управление по вопросам энергетической информации.

Согласно прогнозу, добыча нефти к концу будущего года достигнет 12 миллионов баррелей в день, что позволит США обойти Россию по объемам добываемой нефти. В прошлом году ее добыча выросла в США на 5,6 процента. Ожидается, что в нынешнем году она увеличится на 15,4 процента благодаря бурному развитию сланцевого способа производства нефти.

В то же время спрос на нефтепродукты в США вырастет незначительно, прогнозируют американские эксперты.