США продаст свои ракеты Великобритании и Дании за $740 млн.
Новости мира: Дания закупила у США 28 ракет за $90 млн. Британия же закупит 200 ракет AIM-120D класса "воздух-воздух".
В частности, Великобритании продадут 200 ракет AIM-120D класса "воздух-воздух" среднего радиуса действия.
Госдепартамент США одобрил продажу Великобритании и Дании авиационных ракет на сумму $740 млн.
Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA), входящее в структуру Пентагона, передает kommersant.ru. Исполнителем контрактов выбрана Raytheon Missile Systems Company.
Как уточняет DSCA, Великобритании продадут 200 ракет AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия. Сделка обойдется в $650 млн, в эту сумму включены расходы на поставку, техобслуживание, подготовка персонала.
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Дания купит у США 28 ракет того же класса за $90 млн. По данным DSCA, боеприпасы предназначены для истребителей F-16 и F-35 датских ВВС.