США продаст свои ракеты Великобритании и Дании за $740 млн.

В частности, Великобритании продадут 200 ракет AIM-120D класса "воздух-воздух" среднего радиуса действия.

Госдепартамент США одобрил продажу Великобритании и Дании авиационных ракет на сумму $740 млн.

Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA), входящее в структуру Пентагона, передает kommersant.ru. Исполнителем контрактов выбрана Raytheon Missile Systems Company.

Как уточняет DSCA, Великобритании продадут 200 ракет AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия. Сделка обойдется в $650 млн, в эту сумму включены расходы на поставку, техобслуживание, подготовка персонала.

Дания купит у США 28 ракет того же класса за $90 млн. По данным DSCA, боеприпасы предназначены для истребителей F-16 и F-35 датских ВВС.