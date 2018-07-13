Трамп: Brexit убьет соглашения с Великобританией

Новый план Лондона по выходу из ЕС, предусматривая сохранение тесных отношений Британии с единым рынком ЕС, может закрыть для нее возможность заключения масштабного соглашения о торговле с США, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если они (правительство Великобритании - прим. ред.) заключат такую сделку, мы будем иметь дело с Евросоюзом, а не с Великобританией, так что это, вероятно, убьет соглашение (между Великобританией и США - прим. ред.)", - сказал Д.Трамп в интервью изданию The Sun.

По его мнению, новый план Brexit "определенно негативно скажется на торговле с США".

"Если они это сделают, то соглашение по торговле с США, вероятно, не будет заключено. Если они это сделают, я бы сказал, что это, вероятно, положит конец крупным торговым отношениям с США", - подчеркнул президент США.

Как сообщалось, правительство Великобритании предпочло "мягкий" вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений с ЕС.

В частности, план правительства предполагает создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров (но не для услуг). Чтобы обеспечить функционирование единой таможенной зоны и беспрепятственное движение товаров, Великобритания возьмет на себя обязательство соблюдать общие правила и стандарты ЕС, касающиеся технического, фитосанитарного контроля и других сфер.

Тем самым у Лондона не будет возможности согласовать единые торговые правила с США, чтобы создать с ними, как на это рассчитывали сторонники Brexit, зону свободной торговли.

В сфере услуг, в которой Великобритания занимает лидирующие позиции, Лондон хотел бы получить большую самостоятельность.

Заявления Трампа стали ударом по позициям премьера Терезы Мэй, которая уже столкнулась на этой неделе с отставками в кабинете из-за разногласий по поводу переговорной стратегии с ЕС.