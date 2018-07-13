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В "даркнете" хакеры продают информацию о военных дронах США

Данные
14:38 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Хакеры выложили данные о использовании дронами и учебные пособия, все это они украли с компьютера капитана авиации США, хакеров поймали и уничтожили все данные.

Файлы, которые касаются американских военных дронов и учебные пособия, описывающие способы обращения с повстанцами, были выставлены на продажу в закрытой интернет-сети.

Секретные данные были похищены с компьютера капитана авиации США. Файлы содержат в себе инструкции по техническому обслуживанию летательных аппаратов MAP-9 и много учебных пособий для войск, которые расположены за пределами США, сообщает Recorded Future.

Полиция пытается отследить хакеров, которые похитили файлы. Она действует на основании свидетельств, собранных компанией Recorded Future.

"Взаимодействие" со злоумышленниками помогло идентифицировать место, где они проживали.

Сотрудник компании Андрей Барисевич также обнаружил, что у хакеров было намного больше документов, чем они публично предлагали к продаже.

Файлы дронов были похищены через известные ошибки на маршрутизаторе, который использовал капитан. Он не смог обновить устройство, оставив его открытым для атаки, которая предоставила сторонним пользователям доступ к его сети.

“Похоже, что другие документы были похищены из другого источника”, - сказал Барисевич.

Они включали тактические данные для борьбы с самодельными взрывными устройствами, инструкции к танку M1 Abrams, а также способы борьбы с танками.

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Разговор с хакером показал, что он имел доступ к американским военным сетям и часто просматривал кадры, снятые беспилотниками на операциях.

Цена документов, выставленных хакерами на продажу, не была обнародована.

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Новости мира, Darknet, Данные, США, Хакеры.
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