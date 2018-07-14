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У США нет средств защиты от российского ракетного комплекса "Кинжал"

Комплекс "Кинжал"
09:59 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Россия успешно проводит испытания новых гиперзвуковых ракет комплекса "Кинжал", которые могут быть готовы к применению уже в 2020 году.

Телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведки США, выступил с утверждением об успешном испытании гиперзвуковых ракет из состава нового российского комплекса "Кинжал", которые, скорее всего, могут быть готовы к боевому применению уже к 2020 году.

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По их данным, к настоящему моменту три испытания "Кинжала" завершились успешно. Последнее из них состоялось в текущем месяце. Ракета поразила цель на расстоянии около 800 км, утверждает CNBC.

Всего Россия провела к настоящему моменту 12 испытаний на истребителе-перехватчике МиГ-31, сообщают источники телеканала. Сейчас, по их данным, ведутся работы по подготовке испытаний "Кинжала" на стратегических бомбардировщиках. CNBC отмечает, что в настоящий момент США не обладают средствами обороны, с помощью которых можно защититься от "Кинжала".

Ранее сообщалось, что гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал" испытают на бомбардировщике Ту-22М3.

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Новости мира, Испытания, Комплекс Кинжал, Ракеты, Россия, США.
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