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США отмечают усиление киберугроз со стороны России

Дэн Коутс
10:55 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Директор национальной разведки США Дэн Коутс рассказал об угрозе масштабной атаки на системы США, наибольшим нарушителем является Россия.

Во время своего выступления в аналитическом центре Hudson Institute директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил о росте кибер-опасности для США со стороны России. Об этом информирует Голос Америки.

Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил в пятницу об угрозе масштабной атаки на системы США, сказав, что электронная инфраструктура США "в буквальном смысле страдает от нападения". Он также отметил, что наибольшим нарушителем является Россия, говорится в сообщении.

Как отмечается, Коутс использовал формулировку бывшего директора ЦРУ Джорджа Тенета, который за несколько месяцев до террористического нападения 11 сентября 2001 года предупредил, что "индикаторы опасности засветились красным".

По словам Коутса, Россия, Китай, Иран и Северная Корея ежедневно осуществляют нападения: "Мы находимся в похожей ситуации почти через два десятилетия (после нападений 2001 года - прим. ред.), и я хочу сказать, что индикаторы опасности вновь засветились красным".

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По его мнению, агрессоры направляют свои действия против различных целей, включая предприятия, правительственные учреждения местного и федерального уровней, научные организации и финансовый сектор, а также объекты инфраструктуры.

"Все эти разрозненные действия производятся с единственной целью, - заявил чиновник, - воспользоваться открытостью Америки, чтобы разрушить наши долгосрочные конкурентные преимущества".

Коутс подчекнул значительные угрозы со стороны России. "Я убежден, что наступило критическое время", - заявил он.

С каждым днем усиливаются кибератаки из России, Китая, Северной Кореи и Ирана, сообщил чиновник.

Как Россия, так и Китай отвергают обвинения в кибернападениях.

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Новости мира, Директор национальной разведки США, Дэн Коутс, Кибератака, Масштабная атака, Опасность, РФ, США.
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