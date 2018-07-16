Пропагандисты РФ запустили в США сайт, который готовят к выборам

Спонсоры российской "фабрики троллей", которая в 2016 году вмешивалась в президентские выборы в США, накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, запустили новый американский сайт.

По мнению экспертов, большинство онлайн-манипуляций перед промежуточными выборами в Конгресс имеет американские источники. Но нет сомнений в том, что Россия ведет работу в этой сфере, пишет Голос Америки со ссылкой на Associated Press.

"Наглядной иллюстрацией является сайт USAReally. Сайт был запущен в мае Федеральным агентством новостей, входящим в империю, которой, предположительно, руководит союзник Путина Евгений Пригожин. Эта империя включает "Агентство интернет-исследований" - так называемую "фабрику троллей", сотрудникам которой спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения ранее в этом году", - пишет издание.

Московский офис USAReally находится в том же здании, что и "Федеральное агентство новостей". Отмечается, что "Фабрика троллей" также первоначально была расположена в офисах Федерального агентства новостей в Санкт-Петербурге, где сегодня висит огромная вывеска "Аренда/продажа". Место, где сегодня, предоложительно, размещается "Фабрика троллей", представляет собой более современный семиэтажный комплекс.

Как пишет AP, сайт USAReally выглядит на удивление дилетантским, и его российское происхождение бросается в глаза, учитывая грамматические ошибки и ссылки на российские социальные сети.

На сайте говорится, что его цель - предоставлять американцам "объективную и независимую" информацию. Его главный редактор Александр Малькевич утверждает, что это никак не связано с влиянием на промежуточные выборы. Тем не менее, его московский офис украшен флагом конфедератов, фотографиями Трампа и посвященными ему сувенирами. В нем также есть ручка, которая повторяет известные цитаты Трампа.

Согласно утверждению Малькевича, американцы сами раскалывают свое общество, идет ли речь о праве на ношение оружия, иммигрантах и правах ЛГБТ - материалы на эти темы представлены на сайте.

"В то время, как службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности, "разведывательное сообщество пока не получило свидетельств наличия серьезной кампании, направленной на вмешательство в инфраструктуру выборов по образцу 2016 года". Об этом заявил на прошедших в среду в Конгрессе слушаниях заместитель министра внутренней безопасности Кристофер Кребс", - пишет Associated Press.

AP предполагает, что российские злоумышленники ждут сентября, когда завершатся праймериз, и ситуация будет более понятной. Не исключено, что они ждут президентских выборов 2020 года, которые имеют гораздо большее значение для американской внешней политики.

"Тем временем армия ботов, троллей и таких сайтов, как USAReally, похоже, зондирует ситуацию", - говорится в статье Associated Press.

"Сайт USAReally сам по себе едва ли станет существенной движущей силой", – считает Арик Тоулер из исследовательской группы Bellingcat. По его мнению, это частично связано с принимаемыми Twitter и Facebook мерами по обнаружению и закрытию автоматизированных аккаунтов. В то же время Тоулер допускает, что сайт может набрать обороты, создавая порождающий расколы контент, который затем будет передаваться другим американским агрегаторам провокационных новостей, таким как InfoWars или Gateway Pundit.

Он считает, что главная роль таких сайтов, как USAReally состоит в том, чтобы угодить Кремлю и доказать, что пригожинская империя сохраняет активность в американской информационной сфере, пишет AP.