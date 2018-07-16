На улицах Канзас-Сити произошла перестрелка: ранены полицейские
Новости мира: Подозреваемый мертв, трое полицейских ранены, все трое полицейских в стабильном состоянии.
Вчера в результате серии перестрелок на улицах Канзас-Сити (штат Миссури) полиция застрелила подозреваемого в убийстве. Три офицера были ранены и госпитализированы. Об этом сообщает AP.
"Подозреваемый умер в воскресенье днем после забаррикадирования себя в доме. Он вышел из него и был убит в результате обстрела", - сказал журналистам начальник полиции Рик Смит.
Emphasis on COULD BE. This vehicle just a drove down Toppimg toward 30th pic.twitter.com/fV4StyyYOj
— Max Londberg (@MaxLondberg) 15 июля 2018 г.
Полиция выследила мужчину, но он выстрелил из винтовки, ранив двух полицейских, и скрылся на машине с неизвестным. Второго также вскоре арестовали, автомобиль нашли и обыскали.
Затем подозреваемый забаррикадировался в доме и выстрелил в третьего полицейского во время противостояния.
Пресс-секретарь полиции сказала, что полиция не разглашает личность погибшего.
Погибший был подозреваемым в убийстве студента во время грабежа в начале этого месяца.
"Мы искали его всю неделю. Это первый раз, когда мы вышли на него", - сказал Смит.