На улицах Канзас-Сити произошла перестрелка: ранены полицейские

Вчера в результате серии перестрелок на улицах Канзас-Сити (штат Миссури) полиция застрелила подозреваемого в убийстве. Три офицера были ранены и госпитализированы. Об этом сообщает AP.

"Подозреваемый умер в воскресенье днем после забаррикадирования себя в доме. Он вышел из него и был убит в результате обстрела", - сказал журналистам начальник полиции Рик Смит.

Emphasis on COULD BE. This vehicle just a drove down Toppimg toward 30th pic.twitter.com/fV4StyyYOj — Max Londberg (@MaxLondberg) 15 июля 2018 г.

Полиция выследила мужчину, но он выстрелил из винтовки, ранив двух полицейских, и скрылся на машине с неизвестным. Второго также вскоре арестовали, автомобиль нашли и обыскали.

Затем подозреваемый забаррикадировался в доме и выстрелил в третьего полицейского во время противостояния.

Пресс-секретарь полиции сказала, что полиция не разглашает личность погибшего.

Погибший был подозреваемым в убийстве студента во время грабежа в начале этого месяца.

"Мы искали его всю неделю. Это первый раз, когда мы вышли на него", - сказал Смит.