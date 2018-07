На улицах Канзас-Сити произошла перестрелка: ранены полицейские

Вчера в результате серии перестрелок на улицах Канзас-Сити (штат Миссури) полиция застрелила подозреваемого в убийстве. Три офицера были ранены и госпитализированы. Об этом сообщает AP.

"Подозреваемый умер в воскресенье днем после забаррикадирования себя в доме. Он вышел из него и был убит в результате обстрела", - сказал журналистам начальник полиции Рик Смит.

Emphasis on COULD BE. This vehicle just a drove down Toppimg toward 30th pic.twitter.com/fV4StyyYOj

