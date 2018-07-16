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На улицах Канзас-Сити произошла перестрелка: ранены полицейские

Перестрелка в Канзас-Сити
07:51 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: Подозреваемый мертв, трое полицейских ранены, все трое полицейских в стабильном состоянии.

Вчера в результате серии перестрелок на улицах Канзас-Сити (штат Миссури) полиция застрелила подозреваемого в убийстве. Три офицера были ранены и госпитализированы. Об этом сообщает AP.

"Подозреваемый умер в воскресенье днем после забаррикадирования себя в доме. Он вышел из него и был убит в результате обстрела", - сказал журналистам начальник полиции Рик Смит.

 

Полиция выследила мужчину, но он выстрелил из винтовки, ранив двух полицейских, и скрылся на машине с неизвестным. Второго также вскоре арестовали, автомобиль нашли и обыскали.

Затем подозреваемый забаррикадировался в доме и выстрелил в третьего полицейского во время противостояния.

Пресс-секретарь полиции сказала, что полиция не разглашает личность погибшего.

Погибший был подозреваемым в убийстве студента во время грабежа в начале этого месяца.

"Мы искали его всю неделю. Это первый раз, когда мы вышли на него", - сказал Смит.

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Новости мира, Канзас-Сити, Миссури, Перестрелка, США.
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