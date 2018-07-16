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Экс-советник Рейгана: Трампу нужно быть жестче с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин
13:57 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Бывший советник и спичрайтер Рональда Рейгана Марк Вейберг дает советы Трампу касательно встречи с Путиным, главный совет - это быть жестче с ним.

Президент Дональд Тамп должен быть жестким и недружелюбным, когда он встретится с Владимиром Путиным. Особенно внимательным и осторожным американскому лидеру нужно быть в первые несколько минут, чтобы послать четкий сигнал об отсутствии намерений смириться с действиями России.

Об этом, как пишет Business Insider, сказал бывший советник и спичрайтер президента-республиканца Рональда Рейгана Марк Вейнберг. Издание напоминает, что встреча президентов США и России в Хельсинки состоится чуть ли не сразу после того, как специальный представитель Департамента юстиции США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 12 российских агентов разведки за участие во вмешательстве в американские выборы.

"В момент открытия президент США должен взять слово первым и четко понимать, что он сейчас скажет", - подчеркнул Вейнберг.

Президент Дональд Тамп должен быть жестким и недружелюбным, когда он встретится с Владимиром Путиным. Особенно внимательным и осторожным американскому лидеру нужно быть в первые несколько минут, чтобы послать четкий сигнал об отсутствии намерений смириться с действиями России.

Об этом, как пишет Business Insider, сказал бывший советник и спичрайтер президента-республиканца Рональда Рейгана Марк Вейнберг. Издание напоминает, что встреча президентов США и России в Хельсинки состоится чуть ли не сразу после того, как специальный представитель Департамента юстиции США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 12 российских агентов разведки за участие во вмешательстве в американские выборы.

"В момент открытия президент США должен взять слово первым и четко понимать, что он сейчас скажет", - подчеркнул Вейнберг.

По мнению экс-советника Рейгана, у нынешнего американского лидера есть два варианта начать свое заявление. Первый из них звучит так: "Мы проводим встречу в непростое время. Мне не нравится то, что ваша страна пыталась сделать из нашей. Нам нужно многое обсудить. Поэтому давайте начнем". Второй вариант вступительных слов Трампа: "Господин президент, в моей стране есть люди, которые не хотели, чтобы эта встреча состоялась. Но существуют некоторые очень тревожные проблемы между нами, которые мы не можем игнорировать".

Эксперт подчеркнул, что Трамп должен обращаться к Путину именно словами "господин президент!"и никак иначе. Он не должен по-дружески называть его "Владимиром". Также президенту США стоит коротко пожать руку российскому автократу, сохраняя суровую атмосферу, и ни в коем случае не хлопать его по плечу.

В Белом Доме сказали, когда начнется встреча Трампа с Путиным

Вейнберг принимал участие в планировании пяти встреч между Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. По его словам, команда американского президента как-то не уделила внимание первым минутам встречи и не продумала, что именно скажет Рейган. Это закончилось тем, что Горбачев получил значительное преимущество в дипломатических маневрах.

"Рейган был очень вежлив и позволил Горбачеву говорить первым. В результате харизматичный и "подкованный"оратор Горбачев победил в первой пиар-битве. В конце концов, Рейган отвоевал позиции, но лишь после серьезной работы команды в Белом доме", - вспомнил Вейнберг.

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Новости мира, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США.
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