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В Хельсинки прибыл новый лимузин Путина "Кортеж"

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Лимузин "Кортеж"
14:20 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Финляндию привезли лимузин Владимира Путина "Кортеж", президентский автомобиль был замечен в аэропорту Хельсинки-Вантаа в четверг, 12 июля.

Президент России Владимир Путин на встречу с президентом СЩА Дональдом Трампом поехал на собственном лимузине российского производства "Кортеж". Об этом в Twitter сообщает российский журналист Дмитрий Смирнов.

"Прилетел и сел в "Кортеж": Путин поехал на встречу с Трампом на новом лимузине", - сообщил Смирнов.

 

 Напомним, в мае Путин прибыл на свою инаугурацию на лимузине российского производства. Это была первая презентация лимузина российского производства "Кортеж", который разрабатывали 5 лет. Автомобиль называется Aurus и внешне похож на Rolls-Royce, но полностью разработан в России.

 

У президента Финляндии назвали место встречи Трампа и Путина

Как сообщалось, самые масштабные запланированные массовые мероприятия в Хельсинки к саммиту президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина прошли вчера на центральной площади, сегодня также проходят акции, в том числе с участием украинцев. Кроме того, в день саммита в финской столице - ограничение движения и запланированы президентские пресс-конференции.

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Новости мира, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кортеж, лимузин Владимира Путина, США, Хельсинк.
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