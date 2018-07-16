В Хельсинки прибыл новый лимузин Путина "Кортеж"

Президент России Владимир Путин на встречу с президентом СЩА Дональдом Трампом поехал на собственном лимузине российского производства "Кортеж". Об этом в Twitter сообщает российский журналист Дмитрий Смирнов.

"Прилетел и сел в "Кортеж": Путин поехал на встречу с Трампом на новом лимузине", - сообщил Смирнов.

Прилетел и сел в «Кортеж»: Путин поехал на встречу с Трампом на новом лимузине pic.twitter.com/74fljzfg0h — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 июля 2018 г.

Напомним, в мае Путин прибыл на свою инаугурацию на лимузине российского производства. Это была первая презентация лимузина российского производства "Кортеж", который разрабатывали 5 лет. Автомобиль называется Aurus и внешне похож на Rolls-Royce, но полностью разработан в России.

Как сообщалось, самые масштабные запланированные массовые мероприятия в Хельсинки к саммиту президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина прошли вчера на центральной площади, сегодня также проходят акции, в том числе с участием украинцев. Кроме того, в день саммита в финской столице - ограничение движения и запланированы президентские пресс-конференции.