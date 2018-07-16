Россия нуждается в США больше, чем США в России

После переизбрания в марте уровень общественной поддержки Владимира Путина сильно обвалился. Об этом свидетельствуют цифры даже государственных российских агентств оценки общественного мнения. В этом месяце Кремль решил повысить пенсионный возраст. И это стало шагом, который даже лихорадка Чемпионата мира по футболу в России не смогла смягчить.

Экономика Россия переживает стагнацию, а низкий уровень ее роста будет сохраняться до 2020 года. Санкции Запада, введенные после оккупации Крыма и агрессии против Украины, больно вылезают боком, отрезав российские банки от доступа к международному финансированию. Кремлю приходится растрачивать свои валютные резервы, а российскому центробанку приходится вливать деньги в банковский сектор, который все больше становится похожим на финансовую пирамиду.

Об этом пишет Washington Post, напоминая, что Крым остается под российским контролем, а опросы показывают, что в Украине только 8% населения положительно относятся к российским политическим лидерам. Вторжение России в Сирию спасло режим Башара Асада, но не принесло стране мир. Несмотря на внутреннее напряжение на Западе, которое особенно было заметно во время саммита НАТО, российские позиции остаются очень шаткими.

Чтобы успокоить свое общество, Путину больше нужна встреча с Трапом, чем наоборот. Это же касается и потребности России в хороших отношениях с США. Но с того, как американский президент относится к Путину, этого не видно.

В своей книге "Искусство заключать сделки" сам же Трамп писал: "Самое худшее, что можно сделать перед заключением сделки – это продемонстрировать отчаянность". Но лишь за последние две недели он, кажется, открыл дверь перед возможным признанием аннексии Крыма, заявил перед толпой, что "Путин хороший", а также сказал перед встречей с российским президентом, что "вероятно, мы поговорим об остановке военных учений НАТО в Балтии". Все лестные высказывания Трампа о российском автократе и создании им искусственного кризиса в НАТО указывают на то, что он очень хочет получить одобрение Путина.

В минувшую пятницу Департамент юстиции объявил обвинения против 12 российских разведчиков, причастных к вмешательству в американские выборы в 2016 году. Но это не привело к отмене встречи президентов США и России. С определенной точки зрения, этот факт кажется примирительным жестом со стороны Америки, у президента которой, очевидно, есть рычаг воздействия на Путина. Однако, не известно, решит ли Трамп им воспользоваться. А учитывая санкции, у США есть серьезное экономическое и военное преимущество в распоряжении. На саммите НАТО Трамп говорил о "зависимости Германии от России", указав пальцем на проект построения "Северного потока-2", который увеличит зависимость Европы от российского газа. Кроме того, Москва сможет с его помощью поставлять европейцам энергоносители в обход Украины, лишая ее миллиардов долларов дохода от транзита. Еще до того, как Трамп раскритиковал проект российской ГТС, его администрация предупредила, что может обложить санкциями компании, которые будут участвовать в строительстве. Это может эффективно похоронить "Северный поток-2", также ударив по российскому энергетическому гиганту "Газпрому", который потеряет миллиарды долларов инвестиций и доходов. Шаткая экономика России больно ощутила бы этот удар тоже.

Издание также напоминает о том, как Трамп на саммите НАТО раскритиковал Россию за вторжение в Украину и аннексию Крыма. Одна из главных жалоб Кремля на НАТО заключается в том, что альянс расширяется и увеличивает американское военное присутствие в Балтии и Восточной Европе. Не исключено, что Путин выскажет свои недовольства по этому поводу и Трампу. Но американскую президенту не стоит прогибаться: укрепление европейской безопасности с помощью НАТО – это лучший способ сдержать российскую агрессию. Во время встречи с Путиным американскому президенту следует указать на единство НАТО и совместную поддержку Украины со стороны союзников.

Путин хорошо знает, что ему нужно предложить Трампу какое-то соглашение, чтобы он мог объявить об успехе встречи тет-а-тет. Возможно из-за этого Путин предлагает отвод иранских войск от границы Израиля. Однако, способность России реально воплотить такую сделку очень ограничена. Путину придется отправить дополнительные войска в Сирию, чтобы довести обещанное до конца. А ввиду сокращения популярности, он не захочет это делать. Трампу стоит скептически относиться ко всем российским "уступкам".

Тем временем, Путин видит в нем потенциальную возможность достичь желаемого, а именно американского признание российской "сферы влияния" и возвращения к ведению дел, как обычно. Хотя Россия не отказалась от оккупации Крыма, войны на Донбассе, вмешательства в выборы США и Европы. Она нарушает соглашения о сокращении ядерных арсеналов, продолжает лепить из Сирии страну-клиента, а также отравила экс-шпиона на британской территории.

Одна только встреча с Трампом – это уже политический успех для Путина дома. Ведь она демонстрирует, что американский президент относится к российскому автократу, как к ровне. Они якобы вместе решают глобальные проблемы. Вместо того, чтобы добиваться расположения Путина, Трампу время осознать, что именно Путину нужно расположение американского президента. Россия занимает слабую позицию, и Трампу надо воспользоваться этой слабостью, как он использовал слабости своих союзников в Европе. Как минимум, американский президент не должен ослабить свое положение, позволив Путину урвать больше, чем он уже захватил.