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Маккейн о встрече Трампа и Путина: Ни один президент США себя так не унижал

Джон Маккейн
22:51 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал одним из самых позорных выступлений встречу президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в памяти. Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн, комментируя пресс-конференцию после встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

"Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в памяти. Урон, нанесенный наивностью президента, эгоизмом, ложной эквивалентностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой", — отметил Маккейн в заявлении, которое опубликовала его пресс-служба.

По словам сенатора, президент Трамп оказался не только неспособным, но и не желающим противостоять Путину.

"Он и Путин, казалось, говорили по тому же сценарию, что президент сделал сознательный выбор, чтобы защитить тирана от справедливых вопросов свободной прессы и предоставить Путину неоспоримую платформу для извержения пропаганды и лжи миру", — добавил он.

Маккейн добавил, что Трамп, "похоже, решил реализовать свои заблуждения в отношении теплых отношений с режимом Путина, не обращая внимания на ... его жестокое пренебрежение суверенитетом своих соседей, его соучастие в убийстве сирийского народа, его нарушение международных договоров и его нападение на демократические институты во всем мире".

Стало известно, что Трамп подарил Путину

"Ни один из предыдущих президентов никогда не унижал себя более презренно перед тираном. Президент Трамп не только не смог говорить правду о противнике; но выступая за Америку перед миром, наш президент не смог защитить все, что делает нас такими, какие мы есть...", — резюмировал сенатор.

Отметим, что президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что "четыре часа назад вражда закончилась".

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Новости мира, Владимир Путин, Встреча, Джон Маккейн, Дональд Трамп, Позорное выступление, Хельсинки.
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