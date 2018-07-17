Турция хочет закупить ракеты у России, США убеждает не делать этого
Новости мира: США убеждает Турцию купить их ракеты вместо российских, так как этот шаг будет значить, что они поддерживают их.
Госдепартамент США работает над тем, чтобы убедить союзника по НАТО Турцию приобрести американские системы противоракетной обороны Raytheon Patriot, а не подобные российские ракетные системы. Об этом заявила накануне и.о. помощника госсекретаря Тина Кайданов, передает Радио Свобода.
Она отметила, что Вашингтон "обеспокоен тем, что закупая системы у россиян, она (Турция - ред.) будет поддерживать худшее поведение" Москвы в Европе и других странах.
Турция дважды отвергла покупку системы Patriot в процессе отбора, сначала отдав предпочтение китайской системе, а затем, в 2017 году, вернувшись к идее приобретения российской системы С-400.
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Чиновники США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что российская ракетная система не может быть интегрирована в систему оборонного альянса.
Конгресс США одобрил законодательные изменения, которые предусматривают блокирование приобретения Турцией истребителей F-35, если Анкара приобретет российские ракеты.