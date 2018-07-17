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У Белого дома протестуют против Трампа

Протесты у Белого дома
15:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Десятки человек организовали акцию протеста у Белого дома против Трампа, вернувшегося из Хельсинки после встречи с Путиным.

Несколько десятков человек собрались в ночь на вторник у здания Белого дома в Вашингтоне, чтобы выразить недовольство президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета "Хилл".

Протестная акция состоялась по возвращении американского лидера на родину из Финляндии, где он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

 

Участники протестов называли Д.Трампа "предателем", в руках они держали плакаты, на которых было написано: "Лжец".

Некоторые из протестующих заявили, что намерены продолжать акции до того момента, пока Д.Трамп не уйдет в отставку.

 

Накануне в финской столице состоялись переговоры между Д.Трампом и В.Путиным. В частности, президенты двух страны в течение более двух часов беседовали тет-а-тет.

Очень многие американские конгрессмены подвергли критике высказывания президента США на пресс-конференции с В.Путиным в Хельсинки. Так, например, сенатор-республиканец Джефф Флейк назвал "постыдным" выступление Д.Трампа. Другой республиканец - сенатор Джон Маккейн - назвал встречу президентов США и РФ "трагической ошибкой" и обвинил Д.Трампа в нежелании противостоять политике В.Путина.

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Новости мира, Белый дом, Встреча Трампа и Путина, Дональд Трамп, Протесты в США, США.
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