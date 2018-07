У Белого дома протестуют против Трампа

Несколько десятков человек собрались в ночь на вторник у здания Белого дома в Вашингтоне, чтобы выразить недовольство президентом США Дональдом Трампом, сообщает газета "Хилл".

Протестная акция состоялась по возвращении американского лидера на родину из Финляндии, где он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

A few photos from last night’s #OccupyLafayetteSquare protest next to the White House following the president’s return from the #TrumpPutinSummit. pic.twitter.com/I1kKurDJl4

— Leon Hartwell (@LeonHartwell) 17 июля 2018 г.