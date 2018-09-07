В США расширили санкции против Сирии
Новости мира: Указанные лица в санкционном списке прощали финансовые транзакции и поставляли топливо и оружие сирийскому режиму.
США наложили санкции на четырех физических и пять юридических лиц за помощь сирийскому режиму.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов США.
“Те, кто был сегодня добавлен в санкционный список, облегчал финансовые транзакции и поставлял топливо и оружие сирийскому режиму”, - заявили в ведомстве.
В Минфине добавили, что некоторые подсанкционные компании также торговали с ИГИЛ.
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“Миллионы невинных людей в провинции Идлиб находятся под угрозой нападения режимом Асада, поддерживаемого Россией и Ираном под предлогом борьбы с ИГИЛ. В то же время режим Асада сам имеет историю торговли с террористической группой”, - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.
Он подчеркнул, что США “и впредь будут действовать против тех, кто облегчает деятельность кровавого режима Асада и поддерживает ИГИЛ”.
Как следствие принятого решения, вся недвижимость подсанкционных лиц на территории США будут заморожена, а гражданам США будет запрещено вступать с ними в коммерческие отношения.