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Дочь Трампа назвала вероятного автора скандальной статьи в NYT

Иванка Трамп
12:11 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Дочь Трампа Иванка и его зять Джаред Кушнер выдвинули теорию, что за скандальной публикацией в NYT может стоять глава аппарата президента.

Дочь и советник американского лидера Иванка Трамп и его зять Джаред Кушнер считают, что глава аппарата Белого дома Джон Келли может быть причастным к анонимной нашумевшей статье в The New York Times о противостоянии Трампа и подчиненных.

Об этом сообщает Vanity Fair.

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"Согласно трем источникам, Джаред и Иванка в среду распространили теорию о том, что Келли может стоять за материалом в NYT", - говорится в сообщении.

Также они считают, что автором статьи может быть заместитель главы администрации президента США Закари Фуэнтес. По словам источников, он действовал под руководством Келли.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп обосновали свое подозрение тем, что Келли является единственным, кто имеет такое большое самолюбие, чтобы убедить себя в том, что он спасает страну от Трампа. Они передали эту теорию Трампу, однако он не согласился с ней.

Версию Кушнера и дочки главы США также отверг и представитель Белого дома, заявив изданию, что это "неправда". Сам Фуэнтес тоже отрицает, что писал статью.

В то же время заместитель председателя администрации не является единственным подозреваемым, поэтому помощники президента продолжают искать автора статьи.

По информации издания The Times, Белый дом имеет список приблизительно с 12 потенциальных подозреваемых.

Как сообщалось, издание The New York Times опубликовало анонимную статью под названием "Я - часть сопротивления в правительстве Трампа". Ее автор уверяет, что вместе с коллегами пытается сделать все, чтоб Трамп не сделал чего-то плохого своей политикой. Цель таких действий, по его словам, защитить и "уберечь демократические институты США" до тех пор, пока Дональд Трамп не оставит пост президента.

Сам Трамп заявил, что сомневается в существовании автора публикации.

Вице-президент США Майк Пенс, государственный секретарь Майк Помпео и директор Национальной разведки Дэн Коутс отрицают свою причастность к статье.

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Новости мира, Дональд Трамп, Иванка Трамп, США.
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