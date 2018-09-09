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Станцию метро, разрушенную 11 сентября 2001 года, снова открыли

Станция метро WTC Cortlandt
08:12 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Разрушенную в результате теракта 11 сентября 2001 года станцию метро Cortlandt Street в Нью-Йорке вновь открыли после переоборудования.

В Нью-Йорке, спустя 17 лет после терактов 11 сентября 2001 года, открыли станцию метро Cortlandt Street, которая была расположена под небоскребами Всемирного торгового центра (ВТЦ). Об этом сообщает CBC News со ссылкой на Муниципальное транспортное агентство (MTA). Как отмечает телеканал, станция была разрушена, когда рухнули башни ВТЦ. Часть обломков от этих рухнувших зданий провалилась под землю в метро. В ходе ремонтных работ был полностью восстановлен потолок и переложены 365 м путей.

Станция метро теперь переименована и носит название WTC Cortlandt (World Trade Center — Всемирный торговый центр). MTA сообщило, что в названии станции есть отсылка к тому, что она была частью Всемирного торгового центра, а также улицы Кортландт, которая находилась над станцией метро, когда она была открыта в 1918 году. Впоследствии улицу убрали из-за строительства ВТЦ в 1960-х годах. Новая станция оборудована кондиционером. Кроме того, на станции установлен арт-объект "Хор" художника Энн Хамильтон, который представляет собой мозаику с текстом из декларации независимости США и Всеобщей декларации прав человека, сообщается на сайте MTA.

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Новости мира, 11 сентября, Cortlandt Street, WTC Cortlandt, Метро, Нью-Йорк, Теракт.
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