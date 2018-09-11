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В США почтили память жертв терактов 11 сентября

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17 годовщина трагедии в Нью-Йорке
22:26 Вт, 11 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: 1/19 11 сентября - 17 годовщина трагедии в Нью-Йорке - крупнейшей террористической атаки в истории человечества.

Колокол надежды звучал сегодня утром в Нью-Йорке в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Таким стало первое из целого ряда поминальных мероприятий.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Колокол прозвучал в 8:46 по местному времени, в то время, когда первый из двух самолетов врезался в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Колокол надежды раздается ежегодно 11 сентября, начиная с 2002 года. Тогда этот колокол Нью-Йорке подарил Лондон в память о почти 3 тысячах погибших в этих атаках.

В США отмечают день 11 сентября

В рамках траурных мероприятий вице-президент США Майкл Пенс с женой возложили венок к мемориалу в Пентагоне. Произошло это в 9:37 по местному времени, в то время, когда самолет Американских авиалиний рейса 77 врезался в здание Пентагона.

Трагедия 11 сентября 2001: самый масштабный теракт в истории США (Фото)

Четвертый самолет разбился в Пенсильвании. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Аль-Каида".

Как известно из данных, опубликованных в итоговом отчете Национальной комиссии по террористическим атакам против Соединенных Штатов, во Всемирном торговом центре погибли более 2600 человек; 125 погибли в Пентагоне; 256 человек - во всех четырех самолетах. Теракты совершили 19 молодых арабов, выполняя приказы исламистов, базировавшихся в Афганистане.

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