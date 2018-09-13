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Сенатор: Санкций за вмешательство в выборы недостаточно

Флаг США
03:53 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит вводить санкции против иностранцев, которые пытаются вмешаться в американские выборы.

Указ о введении санкций за вмешательство в выборы США недостаточно далеко заходят.

Об этом он написал в Twitter американский сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен.

"Защита наших выборов от иностранных атак является одной из наиболее насущных проблем, которые стоят перед нашей страной. Указ президента Трампа признает эту угрозу, но не заходит достаточно далеко", - написал сенатор.

При этом, по его словам, этот указ крайне необходим, ведь до выборов в Конгресс США осталось чуть больше месяца.

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Новости мира, Вмешательство в выборы, Мэриленд Крис Ван Холлен, Санкции, Санкции США, США.
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