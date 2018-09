Сенатор: Санкций за вмешательство в выборы недостаточно

Указ о введении санкций за вмешательство в выборы США недостаточно далеко заходят.

Об этом он написал в Twitter американский сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен.

"Защита наших выборов от иностранных атак является одной из наиболее насущных проблем, которые стоят перед нашей страной. Указ президента Трампа признает эту угрозу, но не заходит достаточно далеко", - написал сенатор.

Protecting our elections from foreign attacks is one of the most pressing issues facing our country. President Trump’s executive order recognizes the threat but does not go far enough. With only 55 days until the midterm elections, the only real solution is to pass the #DETERAct. https://t.co/Bvi2j1bUV4

— Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) 12 сентября 2018 г.