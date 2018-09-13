Самолеты ВВС России перехвачены около Аляски

Два американских истребителя F-22 осуществили перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 в небе недалеко от побережья Аляски.

Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает Украинская правда.

Инцидент произошел примерно в 22.00 по местному времени 11 сентября. Два российских бомбардировщика Ту-95 летели в сопровождении истребителей Су-35.

Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали воздушное пространство США или Канады.

Напомним, 6 сентября в опознавательной зоне ПВО Аляски американские истребители перехватили пару российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. В мае 2018 года американские истребители перехватили у берегов Аляски два Ту-95. Похожий инцидент произошел и в апреле.