День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин обсудил со спецпредставителем ОБСЕ борьбу с коррупцией в Украине
Климкин обсудил со спецпредставителем ОБСЕ борьбу с коррупцией в Украине
Новости: Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне
Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне
Новости: Украинский Житлобуд-1 крупно уступил в 1/16 женской ЛЧ
Украинский Житлобуд-1 крупно уступил в 1/16 женской ЛЧ
Новости: Появился уникальный снимок галактики из созвездия Чаши
Появился уникальный снимок галактики из созвездия Чаши
X

Самолеты ВВС России перехвачены около Аляски

ВВС России
04:17 Сегодня Телеграф

Новости мира: Истребители США перехватили российские бомбардировщики у берегов Аляски.

Два американских истребителя F-22 осуществили перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 в небе недалеко от побережья Аляски.

Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает Украинская правда.

Инцидент произошел примерно в 22.00 по местному времени 11 сентября. Два российских бомбардировщика Ту-95 летели в сопровождении истребителей Су-35.

Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали воздушное пространство США или Канады.

Напомним, 6 сентября в опознавательной зоне ПВО Аляски американские истребители перехватили пару российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. В мае 2018 года американские истребители перехватили у берегов Аляски два Ту-95. Похожий инцидент произошел и в апреле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Аляска, Бомбардировщики России, Россия, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Уникальные фото из Белого дома в день терактов 11 сентября Посол США по вопросам религии посетит Украину, Польшу и Узбекистан Трагедия 11 сентября 2001: самый масштабный теракт в истории США (Фото)

Последние новости

В Украине подсчитали количество нелегальных мигрантов Мия Кан — бикини-модель, ставшая проффессиональным тайским бойцом (Фото) Врач Реала назвал секрет успеха Роналду
Сегодня читают
01 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
02 Хайден Панеттьери в красном платье засветилась после разрыва с Владимиром Кличко
03 Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
04 Супрун: В четырех городах Украины откроют центры трансплантации
05 Порошенко внес изменения в правила службы по контракту
Новости сегодня
05:11 Фильмы для тех, кто уже успел соскучиться по лету
05:01 В ЕС одобрили новые требования к авторскому праву в Интернете‍
04:52 Гвардиола: Закончу тренерскую карьеру в Барселоне
04:50 Так выглядят без макияжа самые востребованные модели в мире (Фото)
04:31 Наши любимые игрушки прямиком из прошлого (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
Новости: МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине
МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Компания Apple представила новинки
Новости: Факты о калориях, которые стоит знать каждому
Факты о калориях, которые стоит знать каждому
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь