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В США из-за утечки газа прогремело сразу 70 взрывов

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В США из-за утечки газа прогремело сразу 70 взрывов
05:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости мира: В американском штате Массачусетс из-за утечки газа произошли взрывы почти в 40 домах.

Утечка газа вызвала взрывы и пожары в 39 домах городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер американского штата Массачусетс, по предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Газ во все дома поставляла компания Columbia Gas, которая ранее сообщала о возникших на линиях проблемах.

Во избежание жертв полиция и пожарные службы настоятельно рекомендуют жителям соседних с пострадавшими домов, а также домов, которые снабжает газом Columbia Gas, эвакуироваться.

По поступающим сообщениям, полиция штата зафиксировала и ведет расследование 70 случаев утечки газа.

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Новости мира, Взрыв, Взрывы в США, Массачусетс, США, Утечка газа.
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