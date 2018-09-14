Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4486459-v-ssha-iz-za-utechki-gaza-progremelo-srazu-70-vzryivov.html
В США из-за утечки газа прогремело сразу 70 взрывов
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05:29 Сегодня Телеграф
Новости мира: В американском штате Массачусетс из-за утечки газа произошли взрывы почти в 40 домах.
Утечка газа вызвала взрывы и пожары в 39 домах городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер американского штата Массачусетс, по предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Газ во все дома поставляла компания Columbia Gas, которая ранее сообщала о возникших на линиях проблемах.
Во избежание жертв полиция и пожарные службы настоятельно рекомендуют жителям соседних с пострадавшими домов, а также домов, которые снабжает газом Columbia Gas, эвакуироваться.
По поступающим сообщениям, полиция штата зафиксировала и ведет расследование 70 случаев утечки газа.
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