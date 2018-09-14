В США из-за утечки газа прогремело сразу 70 взрывов

Утечка газа вызвала взрывы и пожары в 39 домах городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер американского штата Массачусетс, по предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Газ во все дома поставляла компания Columbia Gas, которая ранее сообщала о возникших на линиях проблемах.

Во избежание жертв полиция и пожарные службы настоятельно рекомендуют жителям соседних с пострадавшими домов, а также домов, которые снабжает газом Columbia Gas, эвакуироваться.

По поступающим сообщениям, полиция штата зафиксировала и ведет расследование 70 случаев утечки газа.