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Манафорт согласился сотрудничать со следствием по участию РФ в выборах Трампа

Пол Манафорт
20:45 Сегодня Телеграф

Новости мира: Пол Манафорт согласился сотрудничать с прокурорами США в расследовании о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

Пол Манафорт, руководивший предвыборной кампанией Дональда Трампа, согласился сотрудничать с прокурорами США в расследовании о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Обвинители сообщили федеральному суду в Вашингтоне, что Манафорт согласился сотрудничать с расследованием, которое возглавляет специальный прокурор Роберт Мюллер, в рамках сделки со следствием о признании вины.

Ранее сообщалось, что Манафорт частично признал себя виновным в заговоре против Соединенных Штатов, а также в заговоре с целью препятствовать правосудию - с помощью оказания влияния на свидетелей.

Как известно, Манафорт является центральной фигурой в расследовании Мюллера о возможном сговоре между командой Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за его многочисленных связей с россиянами и работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Манафорта еще ждет второй судебный процесс 17 сентября в Вашингтоне, в котором его обвиняют в отмывании денег, не регистрации в качестве лоббиста в США за свою работу для прокремлевских политиков в Украине и препятствование осуществлению правосудия.

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Новости мира, Дональд Трамп, Пол Манафорт, Следствие, Сотрудничество, США.
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