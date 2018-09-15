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Адвокат Трампа заявил, что президенту не стоит переживать из-за Манафорта

Руди Джулиани
01:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Президенту США не стоит беспокоиться из-за готовности Манафорта сотрудничать со следствием.

Американскому президенту не стоит беспокоиться в связи с согласием экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта сотрудничать со следователями спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил адвокат президента США Руди Джулиани в пятницу газете The Hill.

Р.Джулиани отметил, что если бы у П.Манафорта были улики против Д.Трампа, то команда Р.Мюллера "заставила бы его (П.Манафорта - Ред.) признаться в преступном сговоре, что затронуло бы президента".

Также адвокат обвинил следователей Р.Мюллера в том, что они со своей стороны не опровергли предположений, будто П.Манафорт сотрудничает со следствием против Д.Трампа.

"Первое, что им стоило бы сделать с этической точки зрения, это прекратить спекуляции", - добавил Р.Джулиани.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, заявила в пятницу, что дело П.Манафорта никак не затрагивает президента США или его предвыборную кампанию.

"Это никак не связано с президентом или его предвыборной кампанией", - заявила она.

Спецпрокурор Р.Мюллер ведет расследование, посвященное возможному вмешательству России в выборы президента США в 2016 году.

Правонарушения П.Манафорта были выявлены спецпрокурором Р.Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года. Ранее, в ходе первого судебного разбирательства, П.Манафорта признали виновным в преступлениях финансового характера.

В пятницу, чтобы избежать второго судебного процесса, П.Манафорт заявил, что готов признать часть обвинений против себя и сотрудничать со следствием.

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Новости мира, Дональд Трамп, Пол Манафорт, Роберт Мюллер, Руди Джулиани.
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