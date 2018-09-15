Санкции против КНДР: США созывает совбез ООН

США созвали внеочередное заседание Совбеза ООН по Северной Корее на 17 сентября.

Об этом заявил журналистам официальный представитель постпредства США при ООН Джон Дегори в пятницу, 14 сентября, пишет DW.

Вашингтон недоволен тем, что Россия добилась у группы экспертов Комитета 1718 внесения поправок в так называемый среднесрочный доклад о санкциях в отношении КНДР, которые могут ослабить санкционный режим против Пхеньяна.

В начале августа Совбез ООН опубликовал доклад о том, что КНДР не прекратила разработку ядерной и ракетной программ, хотя весной северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом подписал соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.