Санкции против КНДР: США созывает совбез ООН
Новости мира: США созвали заседание Совбеза ООН по санкциям против КНДР.
США созвали внеочередное заседание Совбеза ООН по Северной Корее на 17 сентября.
Об этом заявил журналистам официальный представитель постпредства США при ООН Джон Дегори в пятницу, 14 сентября, пишет DW.
Вашингтон недоволен тем, что Россия добилась у группы экспертов Комитета 1718 внесения поправок в так называемый среднесрочный доклад о санкциях в отношении КНДР, которые могут ослабить санкционный режим против Пхеньяна.
В начале августа Совбез ООН опубликовал доклад о том, что КНДР не прекратила разработку ядерной и ракетной программ, хотя весной северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом подписал соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.