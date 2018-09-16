Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4494043-uragan-florens-tramp-obyavil-chrezvyichaynoe-polozhenie.html
Ураган "Флоренс": Трамп объявил чрезвычайное положение
06:22 Сегодня Телеграф
Новости мира: Северная Каролина объявлена зоной бедствия.
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Северная Каролина, говорится в сообщении Белого дома, передает Анадолу.
Согласно информации, на следующей неделе глава государства собирается посетить зону бедствия.
В Северной Каролине в результате урагана "Флоренс" погибли не менее шести человек.
По последним данным, "Флоренс" ослаб с урагана до тропического шторма с максимальными устойчивыми ветрами в 80 км/ч.
Ураган "Флоренс" может оказаться мощнейшим за последние 20 лет, сообщил ранее Национальный центр США по слежению за ураганами.
Телеграф