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Американский Госдепартамент подвергся атаке хакеров

Атака хакеров произошла 7 сентября 2018 года
08:09 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: 7 сентября электронные почтовые ящики сотрудников Госдепартамента США были атакованы неизвестными хакерами.

Система электронной переписки внешнеполитического ведомства США в сентябре была атакована неизвестными хакерами.

Однако утечки секретной информации не произошло, пишет Politico со ссылкой на источники в ведомстве.

"Государственный департамент недавно претерпел вмешательство в несекретную систему электронной переписки", - говорится в сообщении. Атака произошла 7 сентября. При этом была раскрыта незначительная часть личных данных небольшого количества сотрудников.

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"Госдеп описал инцидент как "активность, которая вызвала обеспокоенность, которая повлияла на менее чем 1% почтовых ящиков работников", пишет издание. Все сотрудники, которые подверглись хакерскому вмешательству, были оповещены, сообщили в Госдепартаменте США. Как уточнили в ведомстве, вскрытые хакерами данные были "чувствительной", но несекретною информацией. После инцидента Госдепартамент созвал рабочую группу для изучения причин и последствий проникновения в систему, а также для предотвращения подобных атак в будущем.

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Новости мира, Госдеп США, Кибератака, США, Хакеры.
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