Американский Госдепартамент подвергся атаке хакеров

Система электронной переписки внешнеполитического ведомства США в сентябре была атакована неизвестными хакерами.

Однако утечки секретной информации не произошло, пишет Politico со ссылкой на источники в ведомстве.

"Государственный департамент недавно претерпел вмешательство в несекретную систему электронной переписки", - говорится в сообщении. Атака произошла 7 сентября. При этом была раскрыта незначительная часть личных данных небольшого количества сотрудников.

"Госдеп описал инцидент как "активность, которая вызвала обеспокоенность, которая повлияла на менее чем 1% почтовых ящиков работников", пишет издание. Все сотрудники, которые подверглись хакерскому вмешательству, были оповещены, сообщили в Госдепартаменте США. Как уточнили в ведомстве, вскрытые хакерами данные были "чувствительной", но несекретною информацией. После инцидента Госдепартамент созвал рабочую группу для изучения причин и последствий проникновения в систему, а также для предотвращения подобных атак в будущем.