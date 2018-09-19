Ураган "Флоренс" в США: на северном побережье погибло уже 35 человек

До 35 возросло число погибших в результате тропического шторма "Флоренс", который на прошлой неделе ударил по побережью американских штатов Северная и Южная Каролина.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Власти США предостерегли тысячи людей, которых эвакуировали из-за стихии, от возвращения домой до ликвидации последствий шторма.

Прибрежные города, такие как Уилмингтон, Северная Каролина, пострадали от масштабных наводнений, уровень воды в реках продолжает расти из-за ливня.

На два штата за время шторма выпало рекордное количество осадков. Уилмингтон с населением в 120 тысяч жителей оказался под водой. Спасатели эвакуировали людей и пытались доставить продукты и воду тем, кто остался.