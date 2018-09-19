Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4506615-uragan-florens-v-ssha-na-severnom-poberezhe-pogiblo-uzhe-35-chelovek.html
Ураган "Флоренс" в США: на северном побережье погибло уже 35 человек
Новости мира: Жертвами урагана "Флоренс", который обрушился на юго-восточное побережье страны, стали уже 35 человека.
До 35 возросло число погибших в результате тропического шторма "Флоренс", который на прошлой неделе ударил по побережью американских штатов Северная и Южная Каролина.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Власти США предостерегли тысячи людей, которых эвакуировали из-за стихии, от возвращения домой до ликвидации последствий шторма.
"Большая вода" в США: возросло число погибших от урагана "Флоренс"
Прибрежные города, такие как Уилмингтон, Северная Каролина, пострадали от масштабных наводнений, уровень воды в реках продолжает расти из-за ливня.
На два штата за время шторма выпало рекордное количество осадков. Уилмингтон с населением в 120 тысяч жителей оказался под водой. Спасатели эвакуировали людей и пытались доставить продукты и воду тем, кто остался.
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