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Ураган "Флоренс" в США: на северном побережье погибло уже 35 человек

Ураган "Флоренс"
07:50 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Жертвами урагана "Флоренс", который обрушился на юго-восточное побережье страны, стали уже 35 человека.

До 35 возросло число погибших в результате тропического шторма "Флоренс", который на прошлой неделе ударил по побережью американских штатов Северная и Южная Каролина.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Власти США предостерегли тысячи людей, которых эвакуировали из-за стихии, от возвращения домой до ликвидации последствий шторма.

"Большая вода" в США: возросло число погибших от урагана "Флоренс"

Прибрежные города, такие как Уилмингтон, Северная Каролина, пострадали от масштабных наводнений, уровень воды в реках продолжает расти из-за ливня.

На два штата за время шторма выпало рекордное количество осадков. Уилмингтон с населением в 120 тысяч жителей оказался под водой. Спасатели эвакуировали людей и пытались доставить продукты и воду тем, кто остался.

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Новости мира, "Флоренс", США, Ураган Флоренс, Южная Каролина.
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