День Независимости Украины

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин обсудит с Сийярто ситуацию в Береговом
Климкин обсудит с Сийярто ситуацию в Береговом
Новости: Порошенко: Никогда Россия больше не вернется в Украину
Порошенко: Никогда Россия больше не вернется в Украину
Новости: Шахтер - Хоффенхайм: онлайн-трансляция матча
Шахтер - Хоффенхайм: онлайн-трансляция матча
Новости: Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2018: приметы и интересные факты о празднике
Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2018: приметы и интересные факты о празднике
X

Всемирный банк: Мир не успеет победить нищету к 2030 году

Всемирный банк
18:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Глава группы Всемирного банка Джим Ён Ким рассказал об "одном из величайших достижений человечества нашего времени".

Число людей, живущих в условиях крайней бедности, за последние 25 лет сократилось более чем на 1 млрд человек, однако мир вряд ли успеет победить нищету к 2030 году - ранее поставленного срока, говорится в пресс-релизе Всемирного банка (ВБ).

В 1990 году таких людей было 1,9 млрд, в 2015 году - последние по времени данные, которые приводит ВБ - примерно 736 млн человек.

При этом сейчас порогом крайней бедности ВБ и ООН считают $1,9 в сутки на человека, а ранее сумма составляла всего $1,25 в сутки.

"За последние 25 лет более 1 млрд человек вытащили себя из крайней бедности, и сейчас доля населения, живущего за гранью бедности, ниже, чем когда бы то ни было за всю историю наблюдений. Это одно из величайших достижений человечества нашего времени", - заявил глава группы Всемирного банка Джим Ён Ким.

В условиях нищеты в 2015 году проживали около 10% мирового населения - это новый минимум, в 2013 году показатель равнялся 11%, в 1990 году - почти 36%. В половине стран мира эта доля уже меньше 3%. В 2018 году ВБ ожидает снижения этой доли до 8,6%.

Однако из-за конфликтов в Сирии и Йемене число живущих в условиях крайней бедности в странах Ближнего Востока и Северной Африки подскочило с 9,5 млн человек в 2013 году до 18,6 млн в 2015 году.

Вместе с тем Джим Ён Ким отметил, что требуются существенные дополнительные инвестиции, чтобы искоренить нищету к 2030 году или хотя бы выйти на ранее планировавшийся уровень - меньше 3% населения за чертой бедности во всех странах. Прежде всего, вливаний требует развитие человеческого капитала.

Полностью доклад Всемирного банка "Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle" будет опубликован 17 октября, поскольку в 1992 году ООН объявила его Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Бедность, ВБ, Всемирный банк, Инвестиции, Нищета.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Минюст США начал расследование по Tesla из-за твитов Маска В США продолжает бушевать "Флоренс": число жертв растет Трамп обвинил Китай в попытках влияния на выборы в США

Последние новости

КПИ им. Игоря Сикорского создает Институт оборонных технологий Хацкевич о матче с Астаной в ЛЕ: Наш соперник имеет большой европейский опыт Профессиональные рыбачки, от которых все мужчины в восторге (Фото)
Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
02 Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии
03 РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
04 Путин заявил о причине уничтожения самолета-разведчика РФ в Сирии
05 Бокс. Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть бой 22 сентября
Новости сегодня
19:18 В Эфиопии зарегистрировано 1,4 млн беженцев
19:14 Тренер Хоффенхайма установит рекорд ЛЧ в матче с Шахтером
19:14 День рождения Стивена Кинга: лучшие книги короля ужасов
19:10 Шахтер - Хоффенхайм: стартовые составы
19:01 Лучшие идеи, как оригинально украсить свои блюда (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сытник об установлении новых "жучков" в САП: Это неправда
Сытник об установлении новых "жучков" в САП: Это неправда
Новости: Турчинов встретился с депутатами парламента Эстонии
Турчинов встретился с депутатами парламента Эстонии
Новости: Сытник не пришел в антикоррупционный комитет на заседание
Сытник не пришел в антикоррупционный комитет на заседание
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 22-23 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 22-23 сентября
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь