Всемирный банк: Мир не успеет победить нищету к 2030 году

Число людей, живущих в условиях крайней бедности, за последние 25 лет сократилось более чем на 1 млрд человек, однако мир вряд ли успеет победить нищету к 2030 году - ранее поставленного срока, говорится в пресс-релизе Всемирного банка (ВБ).

В 1990 году таких людей было 1,9 млрд, в 2015 году - последние по времени данные, которые приводит ВБ - примерно 736 млн человек.

При этом сейчас порогом крайней бедности ВБ и ООН считают $1,9 в сутки на человека, а ранее сумма составляла всего $1,25 в сутки.

"За последние 25 лет более 1 млрд человек вытащили себя из крайней бедности, и сейчас доля населения, живущего за гранью бедности, ниже, чем когда бы то ни было за всю историю наблюдений. Это одно из величайших достижений человечества нашего времени", - заявил глава группы Всемирного банка Джим Ён Ким.

В условиях нищеты в 2015 году проживали около 10% мирового населения - это новый минимум, в 2013 году показатель равнялся 11%, в 1990 году - почти 36%. В половине стран мира эта доля уже меньше 3%. В 2018 году ВБ ожидает снижения этой доли до 8,6%.

Однако из-за конфликтов в Сирии и Йемене число живущих в условиях крайней бедности в странах Ближнего Востока и Северной Африки подскочило с 9,5 млн человек в 2013 году до 18,6 млн в 2015 году.

Вместе с тем Джим Ён Ким отметил, что требуются существенные дополнительные инвестиции, чтобы искоренить нищету к 2030 году или хотя бы выйти на ранее планировавшийся уровень - меньше 3% населения за чертой бедности во всех странах. Прежде всего, вливаний требует развитие человеческого капитала.

Полностью доклад Всемирного банка "Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle" будет опубликован 17 октября, поскольку в 1992 году ООН объявила его Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты.