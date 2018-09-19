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В США неизвестный, открыв стрельбу в офисе, ранил себя и других

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Стрельба в Мидлтауне
21:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Стрелявший в офисе был нейтрализован полицией и доставлен в местную больницу.

В городе Мидлтаун (штат Висконсин, США) неизвестный открыл стрельбу в офисе, ранив по меньшей мере четырех человек.

Ранения получил и сам подозреваемый стрелок.

Об этом сообщает CBC News, ссылаясь на информацию местной власти.

Состояние раненых не уточняется. Информация о ситуации со стрельбой, как отмечается, появилась около десяти часов утра.

Четырех пострадавших доставили в Университетскую больницу Мидлтауна.

Как сообщило WISCTV News 3, подозреваемый в стрельбе был нейтрализован и также доставлен в местную больницу.

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Новости мира, Мидлтаун, Полиция, Стрельба, США.
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