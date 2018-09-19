В США неизвестный, открыв стрельбу в офисе, ранил себя и других

В городе Мидлтаун (штат Висконсин, США) неизвестный открыл стрельбу в офисе, ранив по меньшей мере четырех человек.

Ранения получил и сам подозреваемый стрелок.

Об этом сообщает CBC News, ссылаясь на информацию местной власти.

Состояние раненых не уточняется. Информация о ситуации со стрельбой, как отмечается, появилась около десяти часов утра.

Четырех пострадавших доставили в Университетскую больницу Мидлтауна.

Как сообщило WISCTV News 3, подозреваемый в стрельбе был нейтрализован и также доставлен в местную больницу.