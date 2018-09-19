Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4509889-v-ssha-neizvestnyiy-otkryiv-strelbu-v-ofise-ranil-sebya-i-drugih.html
В США неизвестный, открыв стрельбу в офисе, ранил себя и других
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21:46 Сегодня Телеграф
Новости мира: Стрелявший в офисе был нейтрализован полицией и доставлен в местную больницу.
В городе Мидлтаун (штат Висконсин, США) неизвестный открыл стрельбу в офисе, ранив по меньшей мере четырех человек.
Ранения получил и сам подозреваемый стрелок.
Об этом сообщает CBC News, ссылаясь на информацию местной власти.
Состояние раненых не уточняется. Информация о ситуации со стрельбой, как отмечается, появилась около десяти часов утра.
Четырех пострадавших доставили в Университетскую больницу Мидлтауна.
Как сообщило WISCTV News 3, подозреваемый в стрельбе был нейтрализован и также доставлен в местную больницу.
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