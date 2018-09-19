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Трамп не переживает о показаниях Манафорта по "российскому делу"

Дональд Трамп
22:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп не переживает в отношении того, что его бывший советник Пол Манафорт согласился сотрудничать со следствием.

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил спокойное отношение к тому, что его бывший советник Пол Манафорт согласился сотрудничать со следствием спецпрокурора Роберта Мюллера относительно российского дела, и не переживает, что это повлияет на его президентство.

Об этом Трамп заявил в среду в Вашингтоне перед вылетом в Северную Каролину, сообщило информагентство Reuters.

"Нет, я не переживаю", - отметил Трамп в ответ на вопрос журналистов, обеспокоен ли он тем, что может рассказать Манафорт.

"Пока он (Пол Манафорт – ред.) говорит правду, и это на 100 процентов. Если он говорит правду – никаких проблем", - отметил президент.

Пол Манафорт на прошлой неделе признал себя виновным по нескольким уголовным обвинениям.

Сейчас продолжается другой процесс над ним, который должен завершиться судебным заседанием в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что адвокат Трампа заявил, что президенту не стоит переживать из-за Манафорта.

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Новости мира, Дело Манафорта, Дональд Трамп, Пол Манафорт, Следствие, США.
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