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В США самолет упал на шоссе

В США самолет упал на шоссе
06:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Twitter

Новости мира: В Техасе самолет службы по борьбе с наркотиками упал на шоссе.

Легкомоторный самолет с сотрудниками Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков упал на автошоссе номер 6 в Техасе и врезался в несколько автомобилей.

Об этом сообщил офис шерифа округа Форт-Бенд местные телеканалы, передает УНН.

"Небольшой самолет разбился на Восс-роуд, к западу от автошоссе 6. Линии электропередач на этом участке поеждены", — уточнила полиция в своем Twitter, добавив, что перекрыла дороги.

Позже правоохранители сообщили, что при падении самолет, на борту которого находилось два человека, врезался в несколько машин. Однако вытекшее из бака горючее не загорелось.

По данным телекомпании ABC, самолет потерпел катастрофу из-за того, что летел слишком низко и задел линии электропередач. Два человека на борту выбрались из обломков самостоятельно.

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Новости мира, Автошоссе, Самолет, США, Техас.
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