В США самолет упал на шоссе

Легкомоторный самолет с сотрудниками Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков упал на автошоссе номер 6 в Техасе и врезался в несколько автомобилей.

Об этом сообщил офис шерифа округа Форт-Бенд местные телеканалы, передает УНН.

"Небольшой самолет разбился на Восс-роуд, к западу от автошоссе 6. Линии электропередач на этом участке поеждены", — уточнила полиция в своем Twitter, добавив, что перекрыла дороги.

(1/2/) A reported plane crash in the area of Highway 6 and Voss is affecting power and traffic in the area. As a result, Fort Bend ISD is cancelling tonight’s Bond Information meeting at Kempner High School.

— Fort Bend ISD (@FortBendISD) 19 сентября 2018 г.