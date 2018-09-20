В США самолет упал на шоссе
Новости мира: В Техасе самолет службы по борьбе с наркотиками упал на шоссе.
Легкомоторный самолет с сотрудниками Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков упал на автошоссе номер 6 в Техасе и врезался в несколько автомобилей.
Об этом сообщил офис шерифа округа Форт-Бенд местные телеканалы, передает УНН.
"Небольшой самолет разбился на Восс-роуд, к западу от автошоссе 6. Линии электропередач на этом участке поеждены", — уточнила полиция в своем Twitter, добавив, что перекрыла дороги.
(1/2/) A reported plane crash in the area of Highway 6 and Voss is affecting power and traffic in the area. As a result, Fort Bend ISD is cancelling tonight’s Bond Information meeting at Kempner High School.
— Fort Bend ISD (@FortBendISD) 19 сентября 2018 г.
Позже правоохранители сообщили, что при падении самолет, на борту которого находилось два человека, врезался в несколько машин. Однако вытекшее из бака горючее не загорелось.
По данным телекомпании ABC, самолет потерпел катастрофу из-за того, что летел слишком низко и задел линии электропередач. Два человека на борту выбрались из обломков самостоятельно.